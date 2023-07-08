«Царским дням» посвятили раздел в мобильном приложение Екатеринбургской епархии

В мобильном приложении Екатеринбургской епархии опубликовали программу фестиваля «Царские-дни» и запустили, связанные с ним сервисы. В функционал входит маршрут по традиционному Царскому крестному ходу, навигация по фестивалю, лента новостей, анонсы мероприятий, расписание богослужений, информация о паломнических маршрутах, проходящих ежегодно. «Для паломников открыты разделы духовно-просветительских маршрутов по местам, связанным с Царской семьей»,— рассказали в пресс-службе епархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крестный ход в память Святых царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы в рамках XVIII ежегодного фестиваля православной культуры "Царские дни"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Крестный ход в память Святых царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы в рамках XVIII ежегодного фестиваля православной культуры "Царские дни"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Царские дни» — ежегодный фестиваль, посвященный годовщине убийства последнего императора Николая II и его членов семьи, совершенного в 1918 году. В рамках него проходят: экскурсии, лекции, мастер-классы, православные выставки. Кульминационное мероприятие «Царских дней» — Царский крестный ход, который пройдет от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы в ночь с 16 на 17 июля. В нем участвуют десятки тысяч паломников по всей России и сотни по Свердловской области.

Мобильное приложение Екатеринбургской епархии было разработано в 2021 году.

Артем Путилов

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