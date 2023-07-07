В Свердловской области пять выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов

За основной период сдачи ЕГЭ в Свердловской области пять выпускников получили высший балл по двум предметам, в основном: за русский язык, химию и литературу, рассказал на пресс-конференции областной министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гуляния выпускников школ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Гуляния выпускников школ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Основными городами с 200-бальниками стали: Каменск-Уральский, Серов и Екатеринбург. В 2022 году максимальные баллы по двум предметам получили четыре человека.

По словам министра, 141 выпускник сдал один предмет на максимальный балл, это на 21 больше, чем в 2022 году.

Всего по Свердловской области было подготовлено 187 пунктов прохождения ЕГЭ. На экзамен прошли 18,8 тыс. выпускников. Удалено 10 человек — за использование телефона либо справочных материалов (в 2022 году — 12).

Артем Путилов

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