Мариинский театр решил закрыть юбилейный сезон «месяцем Вагнера»

Мариинский театр объявил о проведении месяца немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813–1883), 210-летие со дня рождения которого отмечается в нынешнем году. Почти всеми спектаклями «Месяца Вагнера в Мариинке» будет дирижировать Валерий Гергиев.
Фото: Иллюстрация из книги Эрнста Ганфштенгля
Согласно афише, Мариинка представит:
- 9 июля — «Лоэнгрин»;
- 17 июля — «Тангейзер»;
- 24 июля — «Тристан и Изольда»;
- 25 июля — «Парсифаль»;
- 27 июля — «Золото Рейна»;
- 3 августа — «Валькирия».
Главным событием июля станет премьера «Нюрнбергских мейстерзингеров» — трехактной оперы Вагнера. Премьерные показы пройдут 21, 22 и 30 июля. Этой премьерой Мариинский театр закроет свой юбилейный, 240-й сезон.