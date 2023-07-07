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Коммерсантъ FM
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Мариинский театр решил закрыть юбилейный сезон «месяцем Вагнера»

Мариинский театр объявил о проведении месяца немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813–1883), 210-летие со дня рождения которого отмечается в нынешнем году. Почти всеми спектаклями «Месяца Вагнера в Мариинке» будет дирижировать Валерий Гергиев.

Фото: Иллюстрация из книги Эрнста Ганфштенгля

Фото: Иллюстрация из книги Эрнста Ганфштенгля

Согласно афише, Мариинка представит:

  • 9 июля — «Лоэнгрин»;
  • 17 июля — «Тангейзер»;
  • 24 июля — «Тристан и Изольда»;
  • 25 июля — «Парсифаль»;
  • 27 июля — «Золото Рейна»;
  • 3 августа — «Валькирия».

Главным событием июля станет премьера «Нюрнбергских мейстерзингеров» — трехактной оперы Вагнера. Премьерные показы пройдут 21, 22 и 30 июля. Этой премьерой Мариинский театр закроет свой юбилейный, 240-й сезон.

Мария Федотова

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