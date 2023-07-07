Мариинский театр решил закрыть юбилейный сезон «месяцем Вагнера»

Мариинский театр объявил о проведении месяца немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813–1883), 210-летие со дня рождения которого отмечается в нынешнем году. Почти всеми спектаклями «Месяца Вагнера в Мариинке» будет дирижировать Валерий Гергиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иллюстрация из книги Эрнста Ганфштенгля Фото: Иллюстрация из книги Эрнста Ганфштенгля

Согласно афише, Мариинка представит:

9 июля — «Лоэнгрин»;

17 июля — «Тангейзер»;

24 июля — «Тристан и Изольда»;

25 июля — «Парсифаль»;

27 июля — «Золото Рейна»;

3 августа — «Валькирия».

Главным событием июля станет премьера «Нюрнбергских мейстерзингеров» — трехактной оперы Вагнера. Премьерные показы пройдут 21, 22 и 30 июля. Этой премьерой Мариинский театр закроет свой юбилейный, 240-й сезон.

Мария Федотова