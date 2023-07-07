Ответственные квартирозаемщики

Банк России улучшил прогноз развития ипотечного рынка и теперь ожидает роста портфеля банков по итогам года на 20%. Уже по итогам пяти месяцев он вырос на 9%, а объемы выдачи в июне оказались третьими по величине за последние десять лет. Банкиры ожидают значительного роста выдачи кредитов не только по сравнению с прошлым, но и с рекордным 2021 годом. Поддержку ипотечному кредитованию будут оказывать льготные программы и переориентация потребителей на сегменты с более либеральной ценовой политикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Банк России пересмотрел перспективы ипотечного рынка и теперь ожидает его роста примерно на 20% по итогам 2023 года вместо прежних оценок (.pdf) в 13–17% (опубликованы в конце апреля). Скорректированный прогноз будет опубликован в этом месяце, заявила в пятницу 7 июля глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в интервью каналу «Россия 24».

Согласно опубликованному в тот же день обзору ЦБ (.pdf), по состоянию на 1 июня рублевый ипотечный портфель банков составил 15,08 трлн руб., что на 9% выше, чем на начало года.

За пять месяцев банки выдали ипотечных кредитов на 657 млрд руб., что почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года (в том числе из-за провала выдач весной прошлого года).

По оценке Frank RG, в июне банки выдали кредитов еще на 640 млрд руб., третий результат за десять лет.

И результаты кредитных организаций подтверждают эти данные. В частности, Сбербанк в июне показал рекордный объем выдач с начала года — 111 тыс. кредитов на 364 млрд руб., сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев. Из них свыше 41 тыс. кредитов на сумму 179 млрд руб. было оформлено по льготным программам. ВТБ по итогам шести месяцев 2023 года выдал ипотеку более 110 тыс. клиентов на 550 млрд руб.

При этом ситуация со ставками в целом стабилизировалась. В последний раз четыре крупных банка повышали ставки по ипотеке во второй половине мая.

Согласно данным АО «Дом.РФ», в настоящее время рыночные ставки по ипотеке составляют 11–11,3% годовых. ЦБ в настоящее время не ожидает снижения ставок, равно как и роста спроса на рефинансирование кредитов, заявила Елизавета Данилова.

При этом банкиры соглашаются с ожиданиями ЦБ по росту рынка. Учитывая годовые темпы прироста в 20% в мае, по итогам года прирост составит 17–20%, оценивает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Вместе с тем, отмечает эксперт, данная динамика может быть нелинейной — перед циклом повышения ключевой ставки и в его начале традиционно наблюдается повышенный спрос на кредитование. «Граждане стремятся успеть закрыть сделки до подорожания кредитов. Данный импульс, скорее всего, мы будем наблюдать с середины осени, после чего на эффекте роста ключевой ставки спрос может начать несколько затухать к концу года»,— указывает господин Грицкевич.

По оценке ВТБ, при благоприятной макроэкономической ситуации в 2023 году заемщики оформят жилищные кредиты на сумму свыше 6 трлн руб.— впервые в истории российского рынка. Это почти на треть превысит итог прошлого года и на 10% — рекордные выдачи 2021 года. Впрочем, этот результат будет зависеть от ряда факторов, в том числе от ценовой политики на рынке, отмечают в банке. ВТБ в этом году планирует выдать на покупку недвижимости более 1,3 трлн руб. ипотечных кредитов, на 37% больше, чем в 2022 году, и на 11% больше, чем в 2021-м.

«Льготные программы будут оставаться одним из драйверов ипотечного рынка, чему способствует тенденция к стабилизации цен на квартиры в новостройках»,— уверены в ПСБ. В результате ухода от так называемых околонулевых программ в 2023 году спрос заемщиков к новостройкам «охладится», а основным интересом будет пользоваться рынок вторичной недвижимости, который характеризуется более либеральной ценовой политикой, ожидают в ВТБ.

Ольга Шерункова, Полина Трифонова