На нефтяной платформе в Мексиканском заливе произошел крупный пожар

На двух секциях нефтяной платформы Nohoch-A компании Pemex на месторождении Кантарелл в Мексиканском заливе произошел крупный пожар. Сейчас огнем охвачены секции Nohoch-A Compression и Nohoch-A Enlace. На платформе активирован протокол интенсивной эвакуации.

Пожар произошел в 5:18 по местному времени (14:18 мск). Издание Linea Directa сообщает, что причины возгорания неизвестны, но ситуация «стала критической» из-за силы пламени и его быстрого распространения.

Морские власти Мексики и госкомпания Petroleos Mexicanos, курирующая разработку месторождения Кантарелл, решают оперативные задачи по спасению персонала и ликвидации возгорания.

Месторождение Кантарелл состоит из участков Акал, Чак, Куц и Нохоч. По данным Linea Directa, на платформах месторождения с учетом ротации работает более 5 тыс. человек.