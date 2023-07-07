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Коммерсантъ FM
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В Киеве открыли запись населения на подготовку к «национальному сопротивлению»

В Киеве начали запись гражданского населения для добровольного участия в учениях по подготовке к «национальному сопротивлению». В программу обучения, в частности, входят правила обращения с оружием и защита от оружия массового поражения, сообщается на сайте Киевского городского совета.

«Занятия будут проводить в сформированных учебных группах по нескольким направлениям»,— говорится в сообщении. Среди направлений — основы минно-взрывной безопасности, правила обращения с взрывоопасными предметами, стрелковая подготовка и правила обращения с огнестрельным оружием, защита от оружия массового поражения, действия в условиях радиационного и химического загрязнения.

Обучение будут проводить работники Киевской городской государственной администрации (КГГА), а также волонтеры, имеющие достаточный уровень подготовки. Место проведения обучения будет сообщено каждому участнику лично.

«Чем больше людей пройдет хотя бы начальную, базовую подготовку к действиям в условиях военной агрессии, тем более устойчивыми и осведомленными они будут становиться, и меньше среди нас будет потерь. Потому что подготовлен — значит защищен»,— отметил замдиректора Департамента муниципальной безопасности КГГА Михаил Щербина.

4 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий гражданским лицам применять огнестрельное оружие в ходе «национального сопротивления». 15 марта того же года МВД Украины сообщали, что гражданскому населению выдали «десятки тысяч автоматов». В конце того же месяца глава МВД Украины Игорь Клименко заявлял, что до завершения боевых действий оружие у населения изымать не будут.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Мотызлевская

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