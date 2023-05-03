Взрывчатку подогрели в электроплитах

ФСБ в среду сообщила о задержании в Крыму группы агентов украинской военной разведки, планировавших диверсии против первых лиц республики, а также подорвавших железную дорогу под Бахчисараем на День защитника Отечества. Для осуществления своих замыслов, по данным чекистов, злоумышленники создали вместе с пособниками нелегальный международный канал поставок британской взрывчатки, которую переправляли на полуостров в электроплитах, однако прокололись с весом бытовых приборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержание подозреваемого в подготовке терактов в Крыму

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости Задержание подозреваемого в подготовке терактов в Крыму

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Согласно сообщению Центра общественных связей ФСБ России, в Крыму задержали граждан Украины и России Виктора Подвального, Александра Литвиненко, Сергея Кривошеина, Константина Евменко, Игоря Зорина и Сергея Войнаровского. По информации ведомства, они готовили серию терактов против первых лиц республики — Сергея Аксенова, председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, а также мэра Ялты Янины Павленко. Организатором и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в ФСБ назвали близкого к начальнику ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову офицера действующего резерва военной разведки Романа Машовца, который с 2020 года занимает должность заместителя руководителя офиса президента Владимира Зеленского.

Кроме того, силовики задержали гражданина Украины и Болгарии Дениса Петранова, причастного, по данным спецслужбы, к доставке взрывчатых веществ в Россию: ему их передавали граждане Украины Денис Смирнов и Владислав Сарафинчан.

Во время обысков, сообщили в ФСБ, у диверсантов нашли пять самодельных взрывных устройств, шесть килограмм пластичных взрывчатых веществ производства Великобритании, военные электродетонаторы, радиоуправляемые механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами.

Все это злоумышленники получили контрабандой из Болгарии через территории Турции и Грузии под видом бытовых электроплит с помощью гражданки Украины Марины Матущак.

Она, по данным спецслужбы, являясь владелицей свадебного салона, высылала своим бизнес-партнерам в Россию начиненные взрывчаткой плиты вместе с профильным товаром.

На видео, которое распространила ФСБ, жительница Санкт-Петербурга рассказала, что ждала из Болгарии партию свадебных платьев, но вместе с ними получила две электроплиты, которые ей якобы отправили по ошибке. По ее словам, Марина Матущак попросила их переслать в Крым, однако на почте обнаружилось, что плиты в несколько раз тяжелее положенного.

На полуостров взрывоопасные грузы, по данным спецслужбы, переправляли через транспортные компании СДЭК и «Возовоз».

Как сообщили «Ъ» источники в правоохранительных органах, на раскрытие подпольной группы диверсантов в Крыму ушло несколько месяцев. Ее лидером, по словам правоохранителей, является крымчанин Виктор Подвальный. На допросе он признался, что был завербован Романом Машовцом в июне 2022 года в Польше. Ему было поручено искать людей, которые были готовы сотрудничать с украинскими спецслужбами, а также вести слежку за руководством правительства Крыма. Другой обвиняемый, Александр Литвиненко, заявил на допросе, что согласился участвовать в столь опасном мероприятии из-за нужды в средствах для выплаты ипотеки.

В главном управлении разведки Минобороны Украины, по сообщениям украинских СМИ, не стали обсуждать задержания в Крыму.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал журналистам, что был осведомлен заранее о готовящемся покушении и серии терактов. «Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве. Украина — террористическое государство. Наши спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. А заказчиков обязательно найдем и накажем»,— написал позже губернатор в своем Telegram-канале.

Александр Дремлюгин, Симферополь