Депутат Ольга Занко призвала Минюст признать Бориса Акунина иноагентом

Депутат Госдумы от «Единой России» Ольга Занко направила обращение министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой признать иностранным агентом писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили). По ее словам, господин Акунин «выступает против России» и участвует в деятельности организации, включенной в список иноагентов.

«Считаю, что Акунин как публичное лицо с явной антироссийской позицией должен быть также признан Минюстом иностранным агентом. Живет писатель за границей, а деньги почему-то с легкостью пытается зарабатывать здесь, в том числе через спектакли и книги»,— написала Ольга Занко в своем Telegram-канале.

Она обратила внимание, что литератор «является членом» организации «Настоящая Россия» (включена в реестр иностранных агентов), которая выступала с призывами к изменению конституционного строя и собирала средства для Украины.

О том, что Борис Акунин не признан иноагентом, депутат узнала от своих подписчиков, которые показали ей размещенные в Санкт-Петербурге афиши спектаклей по произведениям писателя.

В феврале 2023 года Борис Акунин сообщил, что прокуратура заставляет театры убирать его имя с афиш спектаклей. По словам писателя, об этом ему сообщили в одном из театров, спрашивая, согласится ли он на то, чтобы убрать имя с афиши или предпочтет вовсе снять спектакль с репертуара.

Александр Кислов