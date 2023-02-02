Борис Акунин заявил, что его имя с афиш театров просит убирать прокуратура

Писатель и драматург Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) сообщил, что прокуратура заставляет театры снимать его имя с афиш спектаклей. По словам писателя, об этом ему сообщили в одном из театров, спрашивая, согласится ли он на то, чтобы убрать свое имя с афиши, или предпочтет закрытие спектакля.

«Сегодня позвонили из еще одного театра, где идет постановка по моей книжке. Прокуратура настоятельно рекомендует снять имя автора, иначе будут неприятности. Что делать, спрашивает меня бедный театр: снимать имя или закрывать спектакль. Конечно, снимайте, отвечаю»,— написал Борис Акунин в Telegram. Писатель отметил, что за спектакли по его произведениям ему не платят.

Осенью с афиш спектаклей Российского академического молодежного театра (РАМТ), где идут четыре спектакля Бориса Акунина, пропало имя писателя. По словам господина Акунина, ему позвонил художественный руководитель театра объяснил ситуацию давлением со стороны властей. В июле московский книжный магазин «Молодая гвардия» снял с продажи книги писателя.

Борис Акунин еще с середины 2000-х годов критикует действия российских властей. В феврале 2022 года он осудил начало боевых действий на Украине.

Анастасия Ларина