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Коммерсантъ FM
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Рублев вышел в третий круг Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в матче второго круга Уимблдона — третьего в сезоне турнира Большого шлема. Он обыграл соотечественника Аслана Карацева со счетом 6:7, 6:3, 6:4, 7:5. Матч продлился почти 3 часа.

Андрей Рублев

Андрей Рублев

Фото: Toby Melville, Reuters

Андрей Рублев

Фото: Toby Melville, Reuters

В следующем круге Рублев играет с победителем матча между бельгийцем Давидом Гоффеном и чилийцем Томасом Барриос-Верой.

В первом круге Андрей Рублев обыграл австралийца Макса Перселла со счетом 6:3, 7:5, 6:4.

25-летний Андрей Рублев занимает 7-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лучшим его результатом на Уимблдоне стал выход в четвертый раунд в 2021 году. Всего под эгидой ATP теннисист выиграл 13 турниров в одиночном разряде.

Турнир проходит на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета с 3 по 16 июля. В нынешнем году к участию в нем допущены российские и белорусские теннисисты. Ранее BBC со ссылкой на организаторов турнира сообщала, что граждан России и Белоруссии не пустят на Уимблдон, если их спонсорами являются подсанкционные компании.

О том, кто из российских теннисистов примет участие в турнире Большого шлема и какие у них шансы,— в материале «Ъ FM» «Wimbledon не для всех».

Полина Мотызлевская

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