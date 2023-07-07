Обвиняемого в убийстве женщины и ребенка приговорили к пожизненному лишению свободы

Пермский краевой суд приговорил к пожизненному заключению убийцу жительницы Башкирии и ее ребенка. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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45-летняя жительница Ишимбая из Башкирии со своей пятилетней дочерью пропала в Перми 17 августа прошлого года. Об их исчезновении полиции рассказала ее знакомая. Спустя неделю тела женщины и ее дочери обнаружили в лесном массиве. Сотрудники уголовного розыска вскоре задержали подозреваемого в убийстве, на допросах он сознался, что за вознаграждение в размере 100 тыс. руб. согласился на предложение своей знакомой, страдающей тяжелым хроническим психическим расстройством, совершить убийство ее подруги с ребенком. Под предлогом совместного отдыха злоумышленники пригласили их в Пермь, а затем привезли в заранее арендованный дом в поселке Ласьва. В ночь на 18 августа 2022 года мужчина совершил убийство потерпевшей, а потом задушил ее малолетнего ребенка.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к пожизненному лишению свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело в отношении женщины — организатора преступления о применении к ней принудительных мер медицинского характера находится на рассмотрении в краевом суде.