Киллер заслужил особый порядок

Передано в суд уголовное дело в отношении участника одной из самых влиятельных ОПГ Приморья «Трифоновские» Игоря Ковальчука. По версии СКР, на его счету семь убийств, в том числе совладельца ночного клуба «Наутилус» Евгения Киргинцева в 2001 году и учредителя телерадиокомпании «Новая волна» Олега Сединко в 2002-м. По данным «Ъ», Ковальчук признает вину. Ранее, в прошлом году, был арестован предполагаемый лидер ОПГ «Трифоновские», руководитель федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу Александр Ясин.
Игорь Ковальчук (на переднем плане)
Фото: СУ СКР по Приморскому краю
Передано в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении Игоря Ковальчука, сообщила сегодня прокуратура Приморья. Надзорное ведомство называет его «киллером» банды «Трифоновские». 59-летний Ковальчук обвиняется по ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и в совершаемых ею нападениях), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), п. п. «и», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух лиц, а также убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство, по предварительному сговору группой лиц), п. п. «а», «в», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
По версии СКР, Игорь Ковальчук еще в январе 1990 года стал членом банды, которую сначала возглавлял Сергей Трифонов, а после его убийства в мае 2004 года Александр Ясин. Как ранее сообщало управление СКР по Приморью, бандой совершались преступления, «связанные с вымогательствами, незаконным завладением имуществом других лиц и организаций, денежных средств и долей в коммерческих предприятиях».
Сам Ковальчук, считают следователи, специализировался на заказных убийствах — всего на его счету их семь.
Первые были совершены в 1992 году, когда «в результате передела преступного влияния на территории рынка» на улице Школьная во Владивостоке Ковальчук с подельниками убили двух мужчин. Последнюю свою жертву, говорится в обвинительном заключении, Ковальчук убил в 2007 году. Но самые громкие преступления член ОПГ «Трифоновские» совершил в начале нулевых.
10 октября 2001 года был взорван джип Toyota Land Cruiser совладельца ночного клуба «Наутилус» Евгения Киргинцева. Предприниматель от полученных ранений скончался.
По версии следствия, именно Ковальчук прикрепил к днищу автомобиля самодельную радиоуправляемую бомбу и активировал ее. За это он получил вознаграждение $10 тыс.
А 26 июня 2002 года в подъезде жилого дома по проспекту Острякова во Владивостоке была приведена в действие бомба, заложенная в подъезде жилого дома Олега Сединко, являвшегося учредителем и гендиректором ООО New Wave Cinema, которое управляло двумя современными кинотеатрами. Бизнесмен погиб.
Исполнителем этого преступления также называется Игорь Ковальчук, который, по данным следствия, получил вознаграждение в размере $15 тыс. и автомобиль Lexus LX 470.
Стоит отметить, что заказчиком убийств господ Киргинцева и Сединко следствие считает известного приморского предпринимателя Армена Бабакохяна, который был арестован в прошлом году.
По данным «Ъ», Игорь Ковальчук признает свою вину и выступил с ходатайством о рассмотрении своего дела в особом порядке судопроизводства — без исследования доказательств. По обвинению по столь тяжким статьям УК это возможно только в случае, если обвиняемый заключил досудебное соглашение с надзором и в рамках сделки рассказал о преступлениях, ранее не известных следствию.
Напомним, 1 апреля 2022 года СУ СКР по Приморью сообщило о задержании во Владивостоке 58-летнего Александра Ясина, руководителя дальневосточной федерации кудо, известного местного предпринимателя. По версии следствия, бизнесмен осуществлял руководство ОПГ «Трифоновские», причастен к двум убийствам и уклонился от уплаты налогов на сумму 230 млн руб. Александр Ясин вину не признает.