Киллер заслужил особый порядок

Передано в суд уголовное дело в отношении участника одной из самых влиятельных ОПГ Приморья «Трифоновские» Игоря Ковальчука. По версии СКР, на его счету семь убийств, в том числе совладельца ночного клуба «Наутилус» Евгения Киргинцева в 2001 году и учредителя телерадиокомпании «Новая волна» Олега Сединко в 2002-м. По данным «Ъ», Ковальчук признает вину. Ранее, в прошлом году, был арестован предполагаемый лидер ОПГ «Трифоновские», руководитель федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу Александр Ясин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Ковальчук (на переднем плане)

Фото: СУ СКР по Приморскому краю Игорь Ковальчук (на переднем плане)

Фото: СУ СКР по Приморскому краю

Передано в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении Игоря Ковальчука, сообщила сегодня прокуратура Приморья. Надзорное ведомство называет его «киллером» банды «Трифоновские». 59-летний Ковальчук обвиняется по ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и в совершаемых ею нападениях), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), п. п. «и», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух лиц, а также убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство, по предварительному сговору группой лиц), п. п. «а», «в», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По версии СКР, Игорь Ковальчук еще в январе 1990 года стал членом банды, которую сначала возглавлял Сергей Трифонов, а после его убийства в мае 2004 года Александр Ясин. Как ранее сообщало управление СКР по Приморью, бандой совершались преступления, «связанные с вымогательствами, незаконным завладением имуществом других лиц и организаций, денежных средств и долей в коммерческих предприятиях».

Сам Ковальчук, считают следователи, специализировался на заказных убийствах — всего на его счету их семь.

Первые были совершены в 1992 году, когда «в результате передела преступного влияния на территории рынка» на улице Школьная во Владивостоке Ковальчук с подельниками убили двух мужчин. Последнюю свою жертву, говорится в обвинительном заключении, Ковальчук убил в 2007 году. Но самые громкие преступления член ОПГ «Трифоновские» совершил в начале нулевых.

10 октября 2001 года был взорван джип Toyota Land Cruiser совладельца ночного клуба «Наутилус» Евгения Киргинцева. Предприниматель от полученных ранений скончался.

По версии следствия, именно Ковальчук прикрепил к днищу автомобиля самодельную радиоуправляемую бомбу и активировал ее. За это он получил вознаграждение $10 тыс.

А 26 июня 2002 года в подъезде жилого дома по проспекту Острякова во Владивостоке была приведена в действие бомба, заложенная в подъезде жилого дома Олега Сединко, являвшегося учредителем и гендиректором ООО New Wave Cinema, которое управляло двумя современными кинотеатрами. Бизнесмен погиб.

Исполнителем этого преступления также называется Игорь Ковальчук, который, по данным следствия, получил вознаграждение в размере $15 тыс. и автомобиль Lexus LX 470.

Стоит отметить, что заказчиком убийств господ Киргинцева и Сединко следствие считает известного приморского предпринимателя Армена Бабакохяна, который был арестован в прошлом году.

По данным «Ъ», Игорь Ковальчук признает свою вину и выступил с ходатайством о рассмотрении своего дела в особом порядке судопроизводства — без исследования доказательств. По обвинению по столь тяжким статьям УК это возможно только в случае, если обвиняемый заключил досудебное соглашение с надзором и в рамках сделки рассказал о преступлениях, ранее не известных следствию.

Напомним, 1 апреля 2022 года СУ СКР по Приморью сообщило о задержании во Владивостоке 58-летнего Александра Ясина, руководителя дальневосточной федерации кудо, известного местного предпринимателя. По версии следствия, бизнесмен осуществлял руководство ОПГ «Трифоновские», причастен к двум убийствам и уклонился от уплаты налогов на сумму 230 млн руб. Александр Ясин вину не признает.

Алексей Чернышев, Владивосток