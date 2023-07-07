Прокуратура просит изменить приговор вице-премьеру Башкирии Борису Беляеву

Прокуратура Башкирии направила в суд апелляционное представление на приговор вице-премьеру Башкирии — министру ЖКХ республики Борису Беляеву, министру строительства и архитектуры Башкирии Рамзилю Кучарбаеву, замначальника ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» Рамилю Сафину, экс-замглавы администрации Кумертау Юрию Курову и начальнику отдела капстроительства №2 ГКУ Шадмурату Бикимбетову. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда Уфы.

В июне райсуд признал их виновными в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году.

Бориса Беляева и Рамзиля Кучарбаева приговорили к шести годам лишения свободы (прокуратура требовала дать им девять и восемь лет и десять месяцев соответственно), Рамиля Сафина и Юрия Курова — к пяти годам лишения свободы (вместо семи лет), а Шадмурата Бикимбетова — к трем годам и четырем месяцам (вместо восьми лет). Все они должны отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее апелляционные жалобы на приговор подали сами осужденные. Вину они не признали.

Венера Хисамова

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