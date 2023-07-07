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Коммерсантъ FM
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Мосбиржа намерена получить лицензию ФСБ на использование криптографии

Московская биржа планирует получить лицензию Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на работу с криптографией для защиты от кибератак. Соответствующую лицензию Мосбирже уже выдала Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), сообщил директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса биржи Сергей Демидов на Финансовом конгрессе Банка России.

«Мы даже пошли и получили лицензии ФСТЭКа на создание лаборатории. Планируем получить лицензии ФСБ на работу с криптографией»,— сказал господин Демидов.

Глава департамента сообщил, что в 2022 году Мосбиржа находилась под DDoS-атаками более 400 часов. Он отметил, что в этом году цифра будет больше, но биржа адаптировалась и продолжает работать стабильно. Господин Демидов заявил, что за первое полугодие Мосбиржа подверглась более 50 тыс. попыток мошеннических атак, но платформа научилась с этим работать.

Директор департамента отметил, что про количество фишинга он «даже не будет говорить». «Фишинговые атаки были и ненаправленными, и направленными, и просто массовые рассылки, которые пытались ввести сотрудников в заблуждение. К счастью, это ничем не кончилось для нападающих»,— заключил он.

Эрдни Кагалтынов

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