Площадки подросли для технологий

В связи с необходимостью разрабатывать импортозамещающую и высокотехнологичную продукцию развитие инвестиционной инфраструктуры в Свердловской области получило дополнительную актуальность. Быстрее всего развиваются предназначенные для малых и средних предприятий технопарки и индустриальные парки. Благодаря налоговым преференциям и другим мерам господдержки инвестиционные площадки ежегодно пополняются новыми резидентами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год инвестиции в основной капитал Свердловской области увеличились на 29%

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ За год инвестиции в основной капитал Свердловской области увеличились на 29%

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Деньги заплывают в регион

Инвестиции в основной капитал Свердловской области превысили рубеж в полтриллиона рублей — по итогам 2022 года было вложено 541 млрд руб., что на 29% выше показателей 2021 года (420,2 млрд руб.), сообщили в министерстве инвестиций и развития региона. Наибольшая доля инвестиций приходится на обрабатывающие производства — 22%, транспортировку и хранение — 20% и деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 18%.

По словам заместителя губернатора Дмитрия Ионина, в области постоянно ведется работа по улучшению делового климата и совершенствуются инструменты привлечения инвестиций. «Несмотря на санкционное давление и непростые макроэкономические условия, бизнес по-прежнему инвестирует в свое развитие. Это способствует росту экономики, формированию налоговой базы, пополнению бюджетов и качественному улучшению жизни людей»,— отметил он.

На приток денежных средств влияют сильная промышленная база и проекты по развитию инвестиционной инфраструктуры, пояснили в региональном правительстве. Сегодня в Свердловской области находится особая экономическая зона (ОЭЗ) «Титановая долина», четыре территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и 10 индустриальных парков. Суммарно объем инвестиций, вложенных резидентами с начала действия преференциальных территорий, составил 55,7 млрд руб. Создано 8 тыс. рабочих мест.

За импортозамещением — в парк

После введения санкций резиденты индустриальных парков и технопарков сконцентрировались на взаимодействии с компаниями из дружественных стран и стали ориентироваться на производство отечественных товаров взамен иностранных, отметили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Программа импортозамещения реализуется с 2014 года, но в течение 2022–2023 годов этот процесс ускорился, чему поспособствовал массовый уход зарубежных компаний из России»,— пояснила аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева.

Так, один из резидентов индустриального парка «Богословский» — предприятие по ремонту газотурбинных двигателей и передвижных автоматизированных электростанций ООО «КапРемМоторс» — после введения санкций полностью перешел на отечественные комплектующие при выпуске продукции.

Другой резидент «Богословского» ООО «Лескомразвитие» является структурным подразделением китайской компании Kingsun Development Co, доля которой составляет 7% мирового рынка по производству палочек для мороженого. В 2023 году предприятие запустило две производственные линии шлифовки палочек, благодаря которым объем производства вырос до 15–18 тонн продукции за одну смену. Ранее предприятие выпускало 8–12 тонн палочек за одну смену.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран IT-сектор — один из наиболее перспективных для развития бизнеса

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ IT-сектор — один из наиболее перспективных для развития бизнеса

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Резидент индустриального парка «Новоуральский» — научно-производственное предприятие «Керамические системы» — изготавливает керамические кордиеритовые субстраты для автомобильных систем каталитических нейтрализаторов, что позволит обеспечить импортозамещение компонентов для систем снижения токсичности. Такая продукция, отвечающая требованиям стандартов Евро-5, Евро-6, практически не выпускается в России, с февраля 2022 года доставляется из КНР в связи с прекращением ее поставок из стран Евросоюза.

Пример ухода от взаимодействия с иностранными компаниями — резидент промышленного технопарка «Авиатор» (расположен на территории ОЭЗ «Титановая долина») — Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), который начинал свою деятельность с локализации моделей иностранных самолетов, а сейчас переходит на выпуск отечественной авиатехники собственной разработки.

По словам Наталии Пырьевой, среди наиболее перспективных направлений для развития бизнеса остается IT-сектор: программное обеспечение, радиоэлектронная продукция и облачные программы. Огромный потенциал для развития есть у фармацевтики, машиностроения, металлообработки, деревообработки, пластмассобработки. В Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) добавили, что востребованными отраслями промышленности становятся микроэлектроника, станкостроение, производство беспилотных летательных аппаратов, автомобилестроение, авиационная промышленность. «И лучшими площадками для решения этих новых задач, реализации новых проектов и расширения существующих производств являются индустриальные парки и технопарки»,— подчеркнули в КРСУ.

В технопарке просто «Космос»

Нехватка площадок для стартапов — общероссийская проблема, считает первый проректор УрФУ Сергей Кортов. По его словам, спрос на технопарки и индустриальные парки будет расти с учетом увеличения спроса на отечественные высокотехнологичные продукты. «В области технологического предпринимательства, по международной статистике, успеха добиваются не более 25% стартапов при условии мер поддержки (без нее — 5%). Рекордсмен по эффективности в мире — инновационный кластер на базе Левенского католического университета в Бельгии — показывает 40%»,— сообщил господин Кортов.

Сейчас в Екатеринбурге КРСУ создает технопарк в сфере электронной промышленности в Новокольцовском районе и экосистему «Космос». Проект направлен на создание новых и поддержку развивающихся предприятий в сфере электронной промышленности, но его резидентами могут стать любые иные высокотехнологичные предприятия в сфере машиностроения, робототехники, беспилотных технологий. «Нам важно создать научно-производственную экосистему, в рамках которой соберутся малые и средние компании, разработчики, обладающие разными компетенциями. Это центр притяжения не только конечных производителей, но и всех комплектаторов и исполнителей. Они будут находиться в едином информационном поле и смогут кооперироваться для создания новых продуктов»,— пояснили в корпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадки с преференциальными режимами должны повысить инвестиционную привлекательность региона

Фото: Пресс-служба технопарка высоких технологий Свердловской области Площадки с преференциальными режимами должны повысить инвестиционную привлекательность региона

Фото: Пресс-служба технопарка высоких технологий Свердловской области

Уже подписано 12 соглашений с компаниями, которые будут участниками экосистемы, еще три соглашения планируются к подписанию на «Иннопроме». Сейчас эти предприятия уже генерируют в экономике выручку в объеме 11,9 млрд руб. Возможности кооперации в рамках экосистемы позволят увеличить этот показатель.

В частности, резидентами станут «НПО Андроидная техника» — создатель робота Федора, который первый полетел на космическом корабле «Союз-2», компания «Каскад-Урал», разрабатывающая дроны и программное обеспечение для них, а также компания «Геоптикс», которая активно развивает импортозамещающее производство датчиков для нефтегазовой отрасли. Она уже резидент технопарка «Университетский», но планирует расширить производство на территории технопарка «Космос». Часть компаний уже сейчас готовы стать резидентами технопарка или индустриального парка экосистемы и намерены инвестировать в создание новых производств свыше 1,5 млрд руб.

Развитию технопарка будет способствовать развивающийся рядом кампус УрФУ, где к 2026 году будет размещаться Институт радиоэлектроники и информационных технологий (РТФ). Это позволит университету вовлекать компании в образовательный процесс — студенты смогут решать реальные производственные задачи, проходить практику в технопарке и у предприятий-участников экосистемы. «Для нас важно создать место, где компетенции одного участника востребованы другими, настроить коллаборацию между ними. Так, и крупный бизнес сможет найти среди наших резидентов продукцию, которая решит их “головную боль” в импортозамещении, в перебоях с поставками. Где-то сможет заказать НИОКР для совершенствования используемых комплектующих и элементов»,— добавили в КРСУ.

Власти поддержали резидентов

В 2022 году показатели заполняемости технопарков и индустриальных парков в стране выросли до 66%, сообщал директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин. «Динамика создания и заполнения индустриальных парков и технопарков после изменения геополитической и экономической ситуации не снизилась благодаря использованию механизма стимулирования развития подобных площадок со стороны правительства РФ»,— пояснял он.

Как отметили в КРСУ, для реализации проектов по созданию промышленной инфраструктуры в России создана система мер государственной поддержки, включая налоговые преференции, СЗПК, постановления и новый механизм промышленной ипотеки. «Среди мер поддержки — предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков, а также возмещение затрат на создание или увеличение площади территорий частных индустриальных парков, расположенных на территориях моногородов. Финансирование мер поддержки запланировано с 2024 года»,— сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Резиденты индустриальных парков также могут воспользоваться налоговыми преференциями. Для участников приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) предусмотрены льготы по новому строительству или модернизации, реконструкции или техническому перевооружению основных фондов, а также с этого года появилось право на инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций. Для участников регионального инвестиционного проекта (РИП) предусмотрено право на применение ставки по налогу на прибыль 10% до 2028 года.

Резиденты индустриальных парков «Богословский» и «Новоуральский» могут воспользоваться преференциями, предусмотренными для ТОСЭР. В частности, применить пониженную ставку по налогу на прибыль организаций: федеральный бюджет — 0% в течение пяти лет начиная с года получения первой прибыли, региональный бюджет — 5% в течение пяти лет, 10% — с шестого по десятый налоговый период. Также резидентам предоставляется освобождение от уплаты налога на имущество организаций в течение пяти лет с месяца постановки имущества на учет, освобождение от уплаты земельного налога, применение коэффициента, характеризующего территорию добычи полезного ископаемого, — 0% до начала применения льготных ставок по налогу на прибыль.

Для резидентов технопарка, расположенного на территории ОЭЗ, действуют специальные условия налогообложения, предусмотренные для резидентов особой экономической зоны: освобождение от уплаты налога на прибыль в региональный бюджет в течение 10 лет с момента получения первой прибыли, подлежащей налогообложению, налог на прибыль по ставке 5% установлен с 11-го по 15-й налоговые периоды и по ставке 13,5% — начиная с 16-го налогового периода. Также резиденты ОЭЗ освобождены от уплаты налога на имущество, земельного налога в течение 10 лет, от уплаты транспортного налога в течение 11 лет.

Тренд на скорость

Сейчас строительство инфраструктурных объектов — федеральный тренд и основной инструмент поддержки создания новых производств. «Количество индустриальных парков в стране увеличивается в среднем на 20% ежегодно, а объемы инвестиций в их создание уже превысили 1,6 трлн руб. При этом технопарки и индустриальные парки — это место работы более чем для 350 тыс. человек. Лет 10 назад эта цифра была в районе 142 тыс. рабочих мест,— подчеркнули в КРСУ.— Если тренд продолжится, то в ближайшем будущем мы можем ожидать появления специальных схожих структур в сферах искусственного интеллекта».

Как пояснила Наталия Пырьева, для индустриальных парков и технопарков нет рамок в привязке к специализации, как у особых экономических зон, поэтому они обладают широкими возможностями для привлечения резидентов из различных отраслей, деятельность которых не вписывается в ОЭЗ. «Инвестиционные площадки имеют большое значение для экономики страны в целом, способствуя развитию экономического положения регионов присутствия. Окупаемость зависит от множества факторов, но в среднем можно сказать, что индустриальные парки окупаются за семь-восемь лет, при этом некоторые высокотехнологичные проекты могут уложиться и в более короткий срок, в пределах четырех-пяти лет»,— добавила аналитик.

Диана Сунагатуллина