Прямая речь
Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области:
— Второй год «Иннопром» является точкой сборки нового уклада отечественной промышленности. Здесь выстраиваются новые кооперационные цепочки, происходит переориентация экспортно-импортных потоков на новые рынки, анонсируются новые инвестпроекты. А еще это некий символ победы над внешним давлением и новых возможностей, которые раньше многие не замечали.
Лично для меня выставка тоже второй год, который я тружусь в команде губернатора Евгения Куйвашева, стала символом работы на пределе возможностей в ходе подготовки и проведения «Иннопрома». Но эмоции от результатов труда перекрывают все напряжение.
Тамара Кобаладзе, генеральный директор УК«УЗХМ»:
— Для «Уралхиммаша» участие в крупнейшей промышленной выставке страны не просто вопрос престижа, не просто поиск новых партнеров и поставщиков, не просто установление деловых контактов. Главная тема «Иннопрома-2023» — «Устойчивое производство: стратегии обновления» — целиком и полностью созвучна процессам глобального обновления производства, которые сейчас идут на заводе. Поэтому для нас актуально посмотреть, как с этими же задачами справляются крупнейшие предприятия страны, особенно машиностроительного сектора, сравнить их опыт с нашим, взять на вооружение лучшие практики и поделиться собственным опытом. Ведь в конечном итоге цель у всех нас одна — внести ощутимый вклад в создание импортонезависимой, устойчивой экономики.
Андрей Мисюра, генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала:
— Я принимаю участие в «Иннопроме» с 2010 года и с уверенностью могу сказать, что это одна из самых масштабных коммуникационных площадок страны, посвященная теме промышленности. На полях форума зарождаются новые проекты, расширяются деловые связи, сотни российских и иностранных компаний обмениваются опытом и заключают соглашения. Уральские предприятия могут найти новых партнеров, представить свою продукцию и разработки здесь, в Екатеринбурге. Если говорить о нынешних экономических условиях, на мой взгляд, это время для маневра, переориентации на внутреннее производство и новые рынки. В Свердловской области сформированы мощные компетенции, есть сильная научная школа, работают сотни высокотехнологичных предприятий — все, что необходимо для наращивания производства и создания новой востребованной продукции и технологий.
Для этих целей корпорация, как институт инфраструктурного развития области, создает экосистему «Космос» на базе технопарка электронной промышленности, в рамках которой соберутся малые и средние компании, разработчики, обладающие самыми разными компетенциями. Они будут находиться в едином информационном поле и смогут кооперироваться для создания новых продуктов. На «Иннопроме» мы планируем не только показать модель развития нашей экосистемы, но и подписать соглашения с новыми участниками «Космоса».
Алексей Душин, ректор Уральского государственного горного университета:
— В свете сложившихся общемировых тенденций «Иннопром» выступает в роли значимой дискуссионной площадки, которая фиксирует новые условия и приоритеты экономического и научно-технологического развития нашего государства. В частности, это получает отражение в изменении географии международного сотрудничества — активизируется взаимодействие со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, укрепляется содружество с Республикой Беларусь.
Сегодня «Иннопром» — одна из крупнейших выставок в России, которая объединяет значимых акторов по целому ряду ключевых отраслей промышленности. Это дает возможность Уральскому горному университету (УГГУ) решить сразу несколько задач: установить важные деловые контакты, «сверить часы» и обсудить актуальную повестку с коллегами и индустриальными партнерами, продемонстрировать свои достижениями и познакомиться с лучшими практиками в технологической и образовательной сферах. Кроме того, УГГУ и сам выступает инициатором крупных деловых форумов, и в этой связи немаловажным для нас является знакомство с организационными аспектами проведения выставки такого масштаба.
Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства:
— Для фонда «Иннопром» стал площадкой, на которой можно представить свои инструменты и получить обратную связь от предпринимателей. Это важно, поскольку нам часто не хватает здравой и объективной критики. Для предпринимателей выставка — это шанс заявить о себе и своих способностях, продемонстрировать, что они могут предложить в нынешних условиях.
Кроме того, «Иннопром» позволяет узнать и оценить, как развивается промышленность Свердловской области, потому что на выставке в основном представляют свою продукцию уральские предприятия. Гостю может быть очень интересно посмотреть экспозиции других стран и партнеров, а также понаблюдать за своеобразным соревнованием стендов. А еще «Иннопром», особенно в свете событий последних трех лет, — место, где наверняка можно встретить много разных знакомых, с которыми давно не виделся.
Михаил Сродных, генеральный директор «СКБКонтур»:
— «СКБ Контур» участвует в «Иннопроме» уже много лет. Поскольку промышленность не может развиваться без цифровых технологий, то для нас как разработчика IT-продуктов для бизнеса каждое участие в выставке — это возможность представить свои решения. Например, в прошлом году мы рассказывали об импортозамещающих продуктах. А сервис видеосвязи «Контур.Толк» стал официальной онлайн-площадкой деловой программы: гости, которые не смогли приехать на «Иннопром», удаленно участвовали в обсуждениях и подписании соглашений.
В этом году мы более плотно интегрируемся в выставку и впервые выступаем в качестве генерального партнера деловой программы. Для нас это возможность не только продемонстрировать продукты собственной разработки, но и наладить контакты с нынешними и будущими клиентами, а главное — со стратегическими партнерами. Сотрудничество с ними способствует расширению рынков и помогает сделать бизнес более успешным. На «Иннопром» приезжает много иностранных делегаций, поэтому вопрос налаживания международных контактов актуален, особенно учитывая необходимость развития экспортного потенциала российских цифровых решений.
Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО«Ростелеком»:
— «Иннопром» — это не только главная промышленная выставка России, но и место для встреч, активной работы и обсуждения темы внедрения IT в производство. Мы понимаем ценность такого формата, особенно в условиях внешнего давления на страну, когда важными становятся вопросы импортозамещения IT-технологий и оборудования, информационной безопасности и защиты данных. Все эти вопросы поднимаются на выставке. Уверен, что сервисы, представленные нами на «Иннопроме»: продукты для автоматизации производства, цифровые решения в сфере охраны труда, операционная система «Аврора» и умные экраны с видеоаналитикой — помогут многим организациям модернизировать свое производство.
Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты:
— В новых экономических условиях «Иннопром» только укрепил свой статус ведущей промышленной выставки России. Подтверждение этого и в не сократившемся за эти годы числе экспонентов, и в том, что даже заявившие публично о своем игнорировании нас зарубежные компании все равно ищут возможность приехать на выставку. «Иннопром» стал подтверждением того, что Урал — опорный край державы, что это регион, который во все времена вызывает интерес. И те проекты, которые запускаются на Урале, имеют нашу уральскую твердость. И никакие испытания такой регион не могут поколебать. Поэтому «Иннопром» жив, будет жить и развиваться, несмотря ни на что и вопреки всему.