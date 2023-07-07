Суд вынес приговор бывшему вице-мэру Екатеринбурга по делу о покушении на убийство

Сысертский районный суд (Свердловская область) приговорил бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева к 13 годам заключения. Его признали виновным в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации средств (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Гособвинение просило суд назначить Виктору Контееву 14 лет.

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Суд установил, что с марта 2009 года по май 2010-го бывший чиновник и участники созданной им организованной преступной группы вымогали у бизнесмена Максима Краснова 25% долей ООО «Урал» (Курганская область) стоимостью 3,6 млн руб. Компания занималась растаможкой фур с фруктами из среднеазиатских республик, которые потом увозили на овощебазу №4 в Екатеринбурге. Бизнесмен отказался передавать долю, после чего, по версии следствия, его решили убить, но не довели умысел до конца.

Виктор Контеев не признал вину, но после оглашения решения суда сказал, что ожидал обвинительного приговора. «Если бы я знал, как хорошо в тюрьме, я раньше бы сел»,— пошутил бывший чиновник. Он добавил, что отправился бы участвовать в специальной военной операции (СВО) РФ на Украине, но «уже не возьмут, поздновато. 71 все-таки год».

По мнению адвоката Сергея Колосовского, само уголовное дело и ранее запрошенное прокурором «жесткое наказание» связаны с попыткой сделать так, чтобы Виктор Контеев «никогда не вышел на свободу». Адвокат заявил, что намерен обжаловать решение суда, поскольку считает его «незаконным». Защита добавила, что подать ходатайство об УДО сможет подать через два года.

По совокупности с приговором 2014 года суммарный срок нахождения Виктора Контеева в колонии составит 21 год. Напомним, с 2014-го бывший вице-мэр отбывает 18-летний срок в колонии строгого режима за получение взятки, вымогательство и подстрекательство к убийствам.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ».

Катерина Якушева, Екатеринбург