ВС признал законной оплату работы полиции за счет активистки на митинге в Уфе

Активистка Ольга Комлева не смогла отменить решение Демского районного суда Уфы, постановившего взыскать с нее 106,8 тыс. руб. за работу полицейских на митинге 31 января 2021 года в поддержку оппозиционера Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов). Рассмотревший апелляционную жалобу Верховный суд Башкирии не нашел оснований для отмены ранее вынесенного решения.

Иск к госпоже Комлевой подавал отдел МВД по Бирскому району. В заявлении отмечалось, что ответчица призывала граждан к участию в несогласованном публичном мероприятии в соцсетях. В митинге приняли участие более 2 тыс. человек. В связи с большим количеством участников МВД по Башкирии распорядилось привлечь «значительные силы и средства территориального органа», в том числе, дополнительный личный состав в нерабочее время, так как митинг проходил в воскресенье.

Отдел МВД по Бирскому району направил на место событий 47 полицейских и одного стажера, которым за сверхурочную работу выплатили 106,8 тыс. руб. Поскольку финансирование на эти цели не было предусмотрено в федеральном бюджете, райотдел МВД посчитал, и суд первой инстанции с этим согласился, что средства должны быть взысканы с организатора несогласованного митинга.

Организатором Ольгу Комлеву признал Кировский райсуд Уфы, который оштрафовал активистку на 30 тыс. руб. При этом она указывала, что размещение постов в соцсетях об анонсе митинга не делает ее организатором. После того, как решение вступило в силу, отдел МВД попросил взыскать расходы на охрану правопорядка.

В апелляционной жалобе активистка настаивала на незаконности и необоснованности решения первой инстанции, отмечая, что судом неверно определены обстоятельства дела. По мнению госпожи Комлевой, иск направлен не на возмещение ущерба, а на фактическое преследование ее по политическим причинам. Кроме того, по мнению Ольги Комлевой, истец не представил доказательств того, что сотрудники истца были на акции, а не обеспечивали охрану порядка на концерте, проходившем в тот же день.

Всего к активистке было предъявлено 17 исков о взыскании более 6 млн руб.

Наталья Балыкова

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