«Авито»: спрос на ремонт мобильных телефонов в Челябинске вырос на 53%

В мае-июне спрос на ремонт мобильных телефонов на «Авито» в Челябинске вырос на 53% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Ощутимее всего увеличилось число запросов на ремонт смартфонов iPhone (+65%). Объявлений от сервисных центров и мастеров, выполняющих их починку, стало больше на 49%, сообщается в исследовании «Авито. Услуг».

Также в Челябинске увеличился спрос на ремонт телефонов китайских и корейских брендов. Активнее других такие услуги запрашивали владельцы Huawei (+10%). На тот же показатель выросло число объявлений от мастеров и сервисов, предлагающих их ремонт.

В целом по России за год снизился интерес к починке смартфонов Xiaomi и Samsung — на 18% и 33% соответственно. Вместе с тем вырос спрос на ремонт ноутбуков Apple. MacBook — на 74%.

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