Глава Минфина США надеется на восстановление контактов с Пекином

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что хотела бы отправиться в Китай, чтобы восстановить контакты с правительством страны. Она не уточнила сроки возможного визита.

«Моя надежда во время поездки в Китай состоит в том, чтобы восстановить контакт. Там новая группа лидеров, нам нужно получше узнать друг друга»,— сказала госпожа Йеллен телеканалу MSNBC (цитата по «Интерфакс»).

Джанет Йеллен добавила, что США и Китаю стоит обсуждать разногласия, чтобы не допустить неправильно понимания намерений двух стран. Однако она отметила, что США будут защищать свою национальную безопасность, даже если повлечет некоторые экономические издержки.

Накануне Bloomberg писал, что Джанет Йеллен собирается отправиться в Пекин в начале июля для переговора с новым китайским коллегой.

В июне Пекин с двухдневным визитом посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он стал самым высокопоставленным представителем США с 2018 года, посетившим КНР. Господин Блинкен провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, заведующим канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И и главой МИД Китая Цинь Ганом.

Олеся Павленко