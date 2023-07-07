2,867 триллиона рублей составили в январе—июне сборы ФТС в федеральный бюджет, снизившись на 17,8% к тому же периоду 2022 года (3,448 трлн руб.). В первом квартале сборы снижались на 35% год к году на фоне высокой базы начала 2022 года. В апреле показатель был на 15,5% ниже, чем год назад, в мае — вырос на 1,8%, а в июне сборы увеличились на 39,5% год к году уже на фоне низкой базы весны 2022 года (388,3 млрд руб.). Дальнейший рост сборов, однако, будет зависеть от динамики внешней торговли РФ — платежный баланс в январе—мае, по данным ЦБ, уже показал сужение профицита текущего счета с $123,8 млрд до $22,8 млрд при снижении сальдо торгового баланса на $99,6 млрд.