Нехватка кадров способствует их обучению

В 2023 году российские компании на фоне дефицита кадров вынуждены активно инвестировать в обучение своих сотрудников, следует из данных рекрутинговых и консалтинговых компаний. Приоритет — обучение персонала цифровым навыкам, в первую очередь речь идет о работе с новыми технологиями (включая нейросети) и основах кибербезопасности. Такая практика вполне соответствует мировому тренду на цифровизацию кадров и одновременно в российских условиях является частью стратегии по удержанию и привлечению сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оценив перспективы кадрового голода, компании сами готовы вкладываться в программы корпоративного обучения сотрудников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Оценив перспективы кадрового голода, компании сами готовы вкладываться в программы корпоративного обучения сотрудников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Российские компании продолжают инвестировать в образование своих сотрудников даже на фоне нынешних сложностей в экономике, и одним из приоритетов является развитие у сотрудников цифровых навыков. К такому выводу по результатам исследования пришли эксперты рекрутинговой компании Get experts и платформы Future Hub. В их опросе приняли участие почти 2 тыс. человек — руководители компаний и специалисты высшего и среднего звена.

Только 5% опрошенных компаний сообщили, что не занимаются обучением своих сотрудников. Наиболее же эффективными форматами обучения представители остальных организаций назвали «длинные» курсы и вебинары с домашними заданиями (55%), воркшопы и интенсивы (также 55%). На третьем месте по популярности оказались стратегические сессии (51% опрошенных), офлайн-обучение (47%) и микрообучение (41%). Заметно меньше сторонников у самостоятельного обучения с помощью книг, блогов и вебинаров (28%) и таких форматов, как наставничество, обучение на рабочем месте, практико-ориентированное обучение и прочее (3%). Отметим, что сами сотрудники в большинстве своем также поддержали онлайн-формы обучения (65%).

В топ-10 навыков, которые работодатели хотели бы видеть у своих сотрудников, вошли обучаемость (88%), адаптивность (88%), критическое мышление (80%), осознанность и самосознание (66%), креативность (65%), устойчивость (47%), сочувствие и эмпатия (45%), уверенность в себе (42%), человечность (37%), чутье и смекалка (29%).

Впрочем, при таком наборе человеческих достоинств работодатели приоритетной все же назвали необходимость развивать у сотрудников цифровые навыки —- в первую очередь речь идет об умении использовать современные технологии в работе (62%). На втором месте — умение пользоваться нейросетями (50%), на третьем — навыки кибербезопасности (42%). При этом если соответствие требованиям знания технологий продемонстрировали 55% сотрудников, то доли знающих основы киберзащиты и умеющих пользоваться нейросетями оказались весьма низкими (12% и 10% соответственно).

Заместитель директора Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Наталья Шумкова отмечает, что, по имеющимся данным, расходы компаний на обучение персонала держатся на стабильном уровне. «Относительно цифровых навыков требования компаний остались прежними — надо знать и применять цифровые технологии в своей профессиональной области, однако сейчас перед многими организациями стоят цели уточнения и обновления пула своих технологических партнеров»,— говорит эксперт.

«Если в 2022 году бюджеты на корпоративное обучение сокращались (как бывает в кризисные периоды), то в 2023-м мы видим возвращение крупных игроков российского рынка к обучению сотрудников»,— подтверждает управляющий партнер агентства Odgers Berndtson Russia Роман Тышковский. По его оценке, приоритетными направлениями в обучении сотрудников стали управление рисками, командная работа и развитие критического мышления.

Отметим, что намерение компаний тратить деньги на обучение можно объяснить складывающимся на российском рынке труда высоким уровнем конкуренции за сотрудников. При низком уровне безработицы они вынуждены удерживать имеющихся и привлекать новых сотрудников с помощью в том числе и «социальных пакетов», частью которых являются образовательные программы. Крупные корпорации могут тратить на корпоративное обучение до 1,2% фонда оплаты труда (подробнее см. “Ъ” от 30 ноября 2022 года).

Кроме того, запрос на обучение цифровым навыкам соответствует трендам мирового рынка труда. Как ранее писал “Ъ”, эксперты Всемирного экономического форума считают, что в ближайшие пять лет цифровизация станет главным драйвером развития многих видов бизнеса и потребует или переобучения имеющихся специалистов, или выхода на рынок труда новых (подробнее см. “Ъ” от 4 мая).

Анастасия Мануйлова