Замом директора ярославского «Шинника» стал чемпион мира по пляжному футболу

На должность заместителя генерального директора ярославского ФК «Шинник» назначен чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров. Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Борис Никоноров / «Вконтакте» Фото: Борис Никоноров / «Вконтакте»

Господин Никоноров — воспитанник футбольной академии «Шинника». В 2021 году в составе московского «Локомотива» забил хет-трик в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу и стал чемпионом мира. Новый заместитель гендиректора имеет звание «Мастер спорта России международного класса». В сентябре 2022 года принял решение о приостановке спортивной карьеры в связи с началом обучения в Российском международном олимпийском университете, в июне обучение с отличием было завершено.

«Опыт и знания Бориса Викторовича послужат делу укрепления традиций ярославского «Шинника» и дальнейшего развития клуба»,— говорится в сообщении клуба.

«Друзья, сегодня я вернулся в футбол! В новой роли. Это большая честь и высокая ответственность представлять один из лучших футбольных клубов нашей страны! Клуб с великой историей и традициями, а также невероятными болельщиками, моими земляками. Впереди много работы. Обещаю прикладывать максимум усилий в развитии клуба!»,— написал господин Никоноров на своей странице «Вконтакте» и поблагодарил губернатора и региональное правительство за доверие.

В мае 2023 года Борис Никоноров заявлял «Матч ТВ», что хотел бы поработать функционером в ярославском «Шиннике».

«Ъ-Ярославль» сообщал, в июне завершились полномочия действующего директора «Шинника» Сергея Кулакова. Михаил Евраев 19 мая объявил открытый конкурс на должность директора «Шинника». Резюме от потенциальных руководителей принимали до 5 июня, однако до сих пор назначение на эту должность не состоялось. «Ъ-Ярославль» известно, что документы подавал в том числе господин Кулаков.

Алла Чижова