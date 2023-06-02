Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гендиректор «Шинника» подал заявление на второй срок

Генеральный директор ярославского ФК «Шинник» Сергей Кулаков подал заявление о выдвижении своей кандидатуры на пролонгацию своих полномочий на новый срок. Об этом сообщил сам господин Кулаков.

Фото: ФК «Шинник»

Фото: ФК «Шинник»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в июне завершаются полномочия действующего директора Сергея Кулакова. Михаил Евраев 19 мая объявил открытый конкурс на должность директора «Шинника». Резюме от потенциальных руководителей будут принимать до 5 июня.

По словам Сергея Кулакова, ему приходит много сообщений с благодарностью за проделанную работу, в связи с этим гендиректор подал заявление на конкурс.

«За 2 года работы в должности Генерального директора многое удалось сделать, еще больше предстоит сделать»,— написал господин Кулаков.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...