Гендиректор «Шинника» подал заявление на второй срок

Генеральный директор ярославского ФК «Шинник» Сергей Кулаков подал заявление о выдвижении своей кандидатуры на пролонгацию своих полномочий на новый срок. Об этом сообщил сам господин Кулаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Шинник» Фото: ФК «Шинник»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в июне завершаются полномочия действующего директора Сергея Кулакова. Михаил Евраев 19 мая объявил открытый конкурс на должность директора «Шинника». Резюме от потенциальных руководителей будут принимать до 5 июня.

По словам Сергея Кулакова, ему приходит много сообщений с благодарностью за проделанную работу, в связи с этим гендиректор подал заявление на конкурс.

«За 2 года работы в должности Генерального директора многое удалось сделать, еще больше предстоит сделать»,— написал господин Кулаков.

Алла Чижова