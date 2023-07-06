Кириенко посетил российские позиции у Антоновского моста

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и председатель регионального правительства Андрей Алексеенко посетили десантников, сражающихся у Антоновского моста в Херсонской области. Об этом Андрей Алексеенко рассказал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кириенко с десантниками в Херсонской области

Фото: Телеграм канал Андрей Алексеенко Сергей Кириенко с десантниками в Херсонской области

Фото: Телеграм канал Андрей Алексеенко

По словам господина Алексеенко, бойцы 387-ого полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и херсонского 33 отряда им. Маргелова «уже много дней ведут жестокие бои у Антоновского моста». Они «отстояли левый берег» и «продолжают уничтожать нацистов». Андрей Алексеенко также рассказал, что за время боев многие бойцы получили ранения, в том числе тяжелые, есть и потери.

Сергей Кириенко посмотрел, как организован лесной быт бойцов, а также пообщался с ними «за чашкой чая». Он также привез бойцам «большой груз того, что на "передке" нужнее всего» — машины, коптеры, тепловизоры и дроны. В скором времени бойцам будут доставлены 20 мощных лодочных моторов.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг сообщения об укреплении вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. По его словам, под мостом закрепились «мелкие группы» противника, которые были остановлены российскими военными.

В июне военкор Юрий Котенок сообщал, что обстановка в районе Антоновского моста «сложная». По его словам, украинский десант получает поддержку артиллерии с другого берега. Ночью 26 июня военкор сообщил, что «попытки выбить противника не увенчались успехом».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ»

Полина Мотызлевская