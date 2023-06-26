Сальдо назвал ложью сообщения об укреплении ВСУ на левом берегу Днепра

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сообщения об укреплении вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра под Антоновским мостом не соответствуют действительности. По его словам, под мостом закрепились «мелкие группы» противника, которые были остановлены российскими военными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сальдо

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Владимир Сальдо

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Официально сообщаю, что это ложь. Отдельные мелкие группы противника в последние три дня действительно совершили несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом. Там они и были уничтожены нашими военными»,— написал господин Сальдо в Telegram-канале.

Ранее Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что вооруженные силы Украины используют Антоновский мост «в качестве опорного пункта и укрытия от ударов российских артиллерии и авиации». По данным канала, ситуация вокруг моста остается «напряженной».

Военкор Юрий Котенок сообщил, что обстановка в районе Антоновского моста «сложная». По его словам, украинский десант получает поддержку артиллерии с другого берега. Ночью 26 июня военкор сообщил, что «попытки выбить противника не увенчались успехом».

Военкор Александр Коц сообщал, что украинские военные закрепились на левом берегу «и пытаются расширить плацдарм». По словам военкора, российские группы эвакуируют с боями, «чтобы их не отрезали от основных сил».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина