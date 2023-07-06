Торговля военными билетами принесла срок

В Калининском райсуде Уфы вынесли приговор 38-летнему предпринимателю Фариту Самигуллину. Он признан виновным в мошенничестве, посредничестве во взяточничестве и даче взятки должностному лицу. По версии следствия, которую подсудимый не отрицал, он за деньги помогал знакомым спортсменам получать военные билеты, дипломы о высшем образовании и новые категории водительских удостоверений. Гособвинение просило приговорить Фарита Самигуллина к шести годам колонии строгого режима, но суд посчитал, что общего режима ему будет достаточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

В Калининском райсуде Уфы состоялось итоговое заседание по уголовному делу в отношении 38-летнего предпринимателя Фарита Самигуллина, обвиняемого в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ), посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ) и даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). После недолгих прений судья Марсель Ишкубатов зачитал приговор: шесть лет колонии общего режима и штраф в размере 3 млн руб.

Гособвинение просило приговорить Фарита Самигуллина к аналогичному сроку, но в колонии строгого режима, а также взыскать с него штраф в 2 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», подсудимый на прошлом судебном заседании рассказал об обстоятельствах совершения им преступлений. Комментируя два эпизода посредничества во взяточничестве, он пояснил, что получил от двух студентов 290 тыс. руб. за сдачу экзаменов в УГНТУ. Часть этих денег он передал знакомой сотруднице вуза, а часть оставил себе.

Говоря о даче взяток начальнику отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константину Выропаеву (осужден на шесть лет условно), Фарит Самигуллин сообщил, что помогал в получении военных билетов 25-летнему нападающему ХК «Югра» Владиславу Лукину, бывшему игроку ХК «Салават Юлаев» 22-летнему Анвару Сулейманову, 25-летнему нападающему петербургского ХК СКА Михаилу Воробьеву и 27-летнему нападающему магнитогорского ХК «Металлург» Семену Кошелеву.

Экс-полузащитник молодежного состава ФК «Уфа» 23-летний Дмитрий Белозеров просил отсрочку от армии на четыре года (ранее спортсмены по этим эпизодам были приговорены к условным срокам или выплате штрафов). В обмен на услугу Константин Выропаев получил от подсудимого абонементы на хоккейные матчи стоимостью 70 тыс. руб.

Комментируя четыре эпизода мошенничества, Фарит Самигуллин пояснял, что от Семена Кошелева он получил 40 тыс. руб., от Анвара Сулейманова — 158 тыс. руб., от Дмитрия Белозерова — 175 тыс. руб., от Михаила Воробьева — 200 тыс. руб.

Эти деньги предназначались Константину Выропаеву, но Фарит Самигуллин оставил их себе, равно как и 70 тыс. руб., которые ему передал Владислав Лукин за помощь в получении водительских категорий. Мужчина полностью признал вину. Пойти на преступления, по его словам, его вынудила нужда: двое из трех его детей нуждаются в лечении и услугах репетиторов.

Адвокат Юлай Давлетов, представляющий интересы подсудимого, выступая в прениях, сообщил, что защита солидарна с доверителем и не оспаривает фактические обстоятельства дела. Он также напомнил, что его подзащитный понимает противоправность своих деяний и желает реабилитироваться перед обществом. «Он раскаялся в содеянном»,— отметил адвокат, попросив не отправлять подзащитного в колонию. С ним была солидарна второй адвокат Фарита Самигуллина Людмила Кобалия.

В последнем слове Фарит Самигуллин еще раз раскаялся в произошедшем: «Как любой мужчина, конечно, я должен нести ответственность за любые поступки. Я ни в коем случае не сомневаюсь, что вы примете компетентное решение, правильное и мудрое. Согласен полностью и, неоднократно было сказано, я осознал свою вину полностью. Хочу сказать, чтобы у суда не сложилось ошибочное впечатление, что сейчас я пытаюсь прикрыться своими детьми, семьей. Это ни в коем случае не так, но я все всегда старался быть полезным семье».

В финале выступления он просил не лишать его свободы, а дать возможность воспитать детей: «На моем, так сказать, плохом примере я попытаюсь максимально донести, что такие вещи совершать нельзя, поэтому прошу суд не лишать меня свободы, а дать возможность реабилитироваться перед обществом, семьей, государством».

Марсель Ишкубатов был в совещательной комнате около часа. После оглашения приговора супруге Фарита Самигуллина стало плохо. На вопрос о намерении обжаловать приговор Фарит Самигуллин не ответил.

Венера Хисамова, Уфа