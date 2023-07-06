На комплексное развитие села в Липецкой области выделят 507 млн рублей

Общее финансирование госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) в Липецкой области в 2023 году составит 507,1 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства. Программа в этом году реализуется по пяти направлениям — сельские дороги, строительство жилья, комплексная компактная жилищная застройка, благоустройство сельских территорий, улучшение жилищных условий.

Так, на строительство, реконструкцию и ремонт шести автомобильных дорог в Добровском и Краснинском районах общей протяженностью 11,6 км будет выделено 259,3 млн руб. На строительство 30 домов и двух квартир, предоставляемых по договору найма жилого помещения, в 2023 году перечислено 121,6 млн руб. Жильем будут обеспечены работники АПК и соцсферы в Добровском, Задонском, Краснинском, Хлевенском и Чаплыгинском районах.

На комплексную компактную жилищную застройку в 2023 году предусмотрено 84,7 млн руб. На эти деньги будут построены внутриквартальные дороги и съезды к жилым домам в селах Борисовка и Капитанщино Добровского района. Там же будет обустроено уличное освещение, проложены тротуары, разбиты газоны и оборудованы детские площадки.

На 21 проект по благоустройству сельских территорий в 20 населенных пунктах в нынешнем году предусмотрено 32,7 млн руб., 13 из них уже введены в эксплуатацию. На улучшение жилищных условий селян в 2023 году на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов выделено 6,4 млн руб.

«Участие в госпрограмме позволяет улучшать условия жизни на селе, что положительно сказывается не только на социальном развитии территорий, но и росте их экономического потенциала»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По данным управления сельского хозяйства Липецкой области, в селах и деревнях региона живут более 400 тыс. человек, или 37% населения области.

Валерия Розбот

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