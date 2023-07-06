Песков: Кремль поинтересуется у МИДа судьбой россиянки, ставшей заложницей в Ираке

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о российской заложнице в Ираке. По его словам, в Кремле об этом ничего не известно, но они «обязательно поинтересуются» в МИДе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив Елизаветы Цурковой Фото: Архив Елизаветы Цурковой

«Меры по защите интересов обычно предпринимаются по линии наших дипломатических ведомств»,— так господин Песков ответил на вопрос журналиста о том, знают ли в Кремле о похищении девушки и предпринимаются ли какие-то действия по ее освобождению.

Вчера, 5 июля, вечером канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова была похищена шиитскими ополченцами в Ираке несколько месяцев назад. По данным правительства Израиля, девушку удерживает в качестве заложницы иракская шиитская группировка «Катаиб Хезболла».

По данным израильских СМИ, Елизавета Цуркова пропала без вести в марте. Последнее ее сообщение в Twitter датируется 21 марта. Она посещала Ирак по российскому паспорту и приехала в страну в качестве ученого для проведения исследования для Принстонского университета США. Она является экспертом по Сирии, «Исламскому государству» (запрещенная в РФ террористическая организация) и Ближнему Востоку.

Полина Мотызлевская