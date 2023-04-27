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В Самаре создан наноматериал для гибких солнечных батарей

Ученые Самарского национального исследовательского университета им. Королева создали опытные образцы материала для дальнейшего применения в производстве гибких солнечных батарей. Предполагается, что они будут крепиться в виде тонкой пленки на разные вещи, включая одежду, рюкзаки и палатки. Об этом сообщает вузовский центр по связям с общественностью.

«При разработке использовались результаты исследований, полученные в рамках сотрудничества ученых Самарского университета им. Королева с учеными из Саудовской Аравии и Индии. В настоящее время ведется тестирование опытных образцов»,– говорится в сообщении.

Материал представляет собой тонкие наноструктурированные полупроводниковые пленки. Его также применят для создания высокочувствительных фотодетекторов для систем мониторинга, датчиков для оптоволоконных линий связи и медицинской спектроскопии.

Проект стал победителем конкурса Президентской программы РНФ. Ранее самарские ученые запатентовали космическую платформу для малых спутников.

Георгий Портнов

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