Быть, а не казаться

«Коммерсантъ Стиль» — про основные правила летнего макияжа, о нюансах текстур и необходимости фиксации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэндис Свейнпол

Фото: @candiceswanepoeil Кэндис Свейнпол

Фото: @candiceswanepoeil

Летний макияж — это всегда про легкость, прозрачность и яркость одновременно. Мы поговорили с известными визажистами и выяснили, что для них программа «номер один» в жаркую погоду, как правильно подготовить кожу для нанесения тонального крема, как быстро освежить макияж, какие средства стоит взять на вооружение, а от каких, наоборот, лучше на время отказаться.

Ольга Модестова, визажист и мастер перманентного макияжа салонов красоты «МильФей»

Ольга Модестова



В летнем макияже, как и в любом другом, важна правильная подготовка кожи: очищение, тонизация, увлажнение; в обязательном порядке нужно добавить SPF-защиту. Однозначно используем легкие продукты: сыворотки, тонеры и увлажняющие спреи. Тональные средства для каждодневного макияжа можно минимизировать и заменять их точечным нанесением консилера (зона под глазами и неровности на коже). Рекомендую отказаться от плотных тональных средств, от контуринга корректирующими продуктами с холодным серым подтоном, а также исключить матовые плотные помады, так как все это утяжеляет макияж, и летом выглядит совсем не выигрышно. Летний макияж — это легкий подсвечивающий консилер, бронзер и румяна. Сейчас в тренде яркие сочные оттенки на губах и щеках, и лучше использовать тинты и блески для губ.

Фиксировать макияж и освежать на протяжении дня можно и нужно освежающими и увлажняющими спреями, а исключить излишний блеск кожи можно матирующими салфетками. А чтобы быстро подправить и освежить макияж в жаркую погоду советую иметь с собой спрей для лица, прозрачную пудру и блеск или тинт для губ.

Любимые продукты: сыворотка Caudalie для сияния кожи, освежающий мист Troiareuke, пудра, масло для губ, фиксирующий спрей, консилер (все — Clarins), палетка хайлайтеров Dior Backstage, тонирующий флюид Chanel, румяна в стике Pat McGrath, жидкие румяна и хайлайтер Charlotte Tilbury, карандаш-тени Kiko Milano.

Тима Лео, независимый визажист

Тима Лео



В жаркую погоду важно беречь кожу от солнца и не перегружать лицо косметикой. Косметичка летом «на каждый день» отличается от вариантов макияжа для особенных случаев. Для повседневного макияжа советую больше обратить внимание на лёгкие полупрозрачные текстуры, тональный крем с увлажняющими компонентами, а для губ использовать бальзамы с оттенком. В макияже глаз главным акцентом стоит сделать тушь для ресниц. В случае, если уже есть собственный загар, можно добавить легкий бронзатор на скулы и нос, чтобы его подчеркнуть. Для яркого, вечернего, торжественного макияжа всегда уместен классический набор косметики. Здесь главный приоритет — это стойкость косметических продуктов.

Продлить жизнь макияжа можно с помощью праймера, который позволит тональному быть более стойким, и использовать фиксатор для макияжа с матирующим эффектом.

Spf в тональном средстве — это приятный бонус для тех, кто дорожит своим временем при нанесении макияжа. Важно помнить, что прогулка под солнцем с тональным, в которой входит spf и загар на пляже с использованием тонального с spf — это абсолютно разный эффект, для загара только тонального крема будет недостаточно.

Освежить макияж на жаре можно с помощью лёгкого увлажняющего миста, влажного спонжа в футляре; также пригодится минимальный набор вашей привычной косметики, желательно в дорожном формате.

Любимые продукты: тональный крем «Молодость» RBG, гидролат розы «Крымская Роза», прозрачная пудра HD Make Up Forever, тушь для ресниц Smashbox Superfan, восстанавливающий бальзам для губ Pro Make Up Laboratory.

Денис Карташев, независимый визажист, бьюти-эксперт, сооснователь косметической марки Artesque

Денис Карташев



Летом нужен легкий полупрозрачный макияж и уход, в котором наша кожа нуждается в любом возрасте. Отказаться стоит от слишком плотного, многослойного макияжа «для соцсетей», даже если вы отправляетесь на важное мероприятие — сделайте макияж полегче: поестественнее кожу, а акцент или на губы, или на глаза.

Что касается фиксации макияжа — все зависит от того куда вы направляетесь и насколько долго он вам нужен, и от типа кожи: если кожа сухая, то фиксировать не нужно, макияж и так будет хорошо держаться даже летом. Если жирная или комбинированная, а вы собираетесь повеселиться (потанцевать-попотеть), и чтобы кожа не блестела, то стоит использовать матирующий фиксатор.

Я рекомендую разделять: если вы действительно долгое время планируете находиться на солнце, то нужно отдельно использовать праймер или крем с spf в качестве основы под макияж и дальше уже нанести тональное средство. Тональные средства с spf все же не могут дать ту же степень защиты, как специальные средства.

Для того, чтобы освежить макияж, я рекомендую носить с собой несколько компактных средств: матирующие салфетки (чтобы снять блеск), компактную пудру (чтобы припудрить кожу) и бальзам-блеск для губ.

Очень красиво смотрится на жаре яркая помада, если весь образ соответствует этой помаде. Выбирайте средства с хорошей фиксацией, чтобы они не растекалась. А если больше нравятся блески, то пользуйтесь прозрачными или с легким оттенком, потому что яркие и сильно пигментированные на жаре точно растекутся, вне зависимости от их производителя и стоимости.

Любимые продукты: матирующий спрей-фиксатор Make Up Forever, легкий тональный крем «Молодость» RBG, BB-кремы для кожи Shiseido, Nars, Erborian, матирующие салфетки Sorme, компактная пудра Estee Lauder, Babor, помада Kilian, Sephora, жидкий тинт для губ Nars.

Ирина Кириенко