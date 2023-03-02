К 2025 году в Новокольцовском планируют открыть технопарк

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о формировании рабочей группы для создания в регионе технопарка в сфере электронной промышленности, говорится на информационном портале региона. Объект планируется построить к 2025 году.

«На площадке будущего технопарка планируется разместить: испытательный центр, испытательный полигон, центр коллективного пользования современными CAD-CAM-CAE системами, центр метрологии и сертификации и контрактное производство»,— говорится в сообщении. В технопарк будут привлекать резидентов в сфере радиоэлектроники и микроэлектроники, авиакосмоса, беспилотных систем и робототехники. Разработкой концепции занимается Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ).

Технопарк разместится рядом с кампусом Уральского федерального университета в Новокольцовском микрорайоне.

Одним из ведущих технопарков в Свердловской области является «Университетский». Он работает с 2014 года в Екатеринбурге.

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Артем Пахотин