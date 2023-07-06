Автохолдинг «Дав-Авто» начнет продавать в Чусовом еще один китайский бренд

Чусовское ООО «Ком-Авто-Север», входящее в автохолдинг «Дав-Авто», сменило название. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 5 июля официальное наименование компании — ООО «Дав-Авто-Азия». Одновременно с этим у общества сменился руководитель: вместо Татьяны Вельк, возглавлявшей ООО с 2020 года, его генеральным директором стал глава автохолдинга Дмитрий Башаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Бывшее ООО «Ком-Авто-Север» было зарегистрировано в 2008 году. Общество управляет салоном «Дав-Авто» по ул. Школьной, 1, в Чусовом, где автохолдинг продает машины брендов Lada, Hyundai и Geely, а также подержанные авто. По данным «Ъ-Прикамье», компания находится в процессе получения дилерства еще одной китайской марки — Changan. Планируется, что продажи начнутся в ближайшее время.

Холдинг «Дав-Авто» образован в 1999 году. Помимо Lada, Hyundai, Geely и Changan, в портфеле компании есть также бренд BMW. Головной компанией холдинга, ООО «Дав-Авто», в равных долях владеют Дмитрий Башаров и Богдан Богданов. Выручка ООО «Дав-Авто» в 2022 году — 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 4,9 млн руб.