В «Талане» прокомментировали отказ от застройки участка на Иве

В девелоперской группе «Талан» прокомментировали свой отказ от аренды земельного участка на Уинской ул., 55, который ранее планировали застраивать. Участок площадью 4,9 га в микрорайоне Ива компания «Талан» арендовала прошлым летом у «Касторама Рус». Директор Пермского филиала «Талан» Денис Пермяков сообщил, что «Талан» подготовил вариант мастер-плана с жилой застройкой и коммерческими помещениями на этой территории. «В ходе консультаций получили ответ, что в рамках развития города на данной площадке жилой застройки не будет, а предполагается создание коммерческой инфраструктуры в соответствии с назначением земельного участка»,— пояснил Денис Пермяков.

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В «Талане» считают, что на ул. Уинской, 55, можно было бы разместить жилой комплекс, сбалансированно обеспеченный коммерческой, социальной и прочей инфраструктурой. «В случае же расположения только коммерции на территории данного земельного участка, на наш взгляд, территория будет востребована неполноценно. Инвестиционный климат в среднесрочной перспективе не позволит подобным образом освоить этот земельный участок»,— заметил директор Пермского филиала «Талан».

Участок на Уинской, 55, располагается вдоль дороги, вблизи ЖК «Погода», который строит «Девелопмент-Юг». Правила землепользования и застройки не запрещают там жилищное строительство. В то же время, по проекту межевания территории, участок не предназначен для жилья, на нем можно возводить магазины и торговые центры. Это означает, что собственникам участка придется разработать новый проект планировки территории, который разрешал бы жилищное строительство. Активом на ул. Уинской, 55, Castorama владеет с 2013 года. Там планировалось построить второй пермский гипермаркет сети стройматериалов. В 2020-м владелец сети — британская Kingfisher продала российскую сеть, в том числе пермский гипермаркет, компании «Максидом». В июле 2022 года на эту землю претендовал ПЗСП, но потом отказался ее осваивать из-за сложностей в смене градрегламента площадки. В августе 2022 года участок на ул. Уинской арендовал «Талан».