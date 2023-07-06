В Ростове-на-Дону фонтан «Лиры» на ул. Пушкинской отремонтируют к лету 2024 года

Власти Ростова планируют завершить реставрацию фонтана «Лиры» на ул. Пушкинской к лету следующего года. Об этом глава администрации Алексей Логвиненко написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко

Для обсуждения проекта градоначальник встретился с руководителем волонтерской организации фестиваля «Том Сойер Фест» Дарьей Максимович

По словам Алексея Логвиненко, после того как «Том Сойер Фест» обновил мозаику объекта, планируется ремонт оборудования и другие технические работы. После составления проектно-сметной документации, вопрос о финансировании работ вынесут на августовское заседание городской думы. Затем путем конкурса будет выбран подрядчик.

«В рамках проекта мы планируем заменить технологическое оборудование, выполнить облицовку объекта гранитом, оформим подсветку. И уже следующим летом обновленный фонтан будет радовать ростовчан и гостей нашего города»,— написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации также выразил благодарность волонтерам «Том Сойер Фест», с чьей помощью были обновлены фонтан «Лиры», фасад дома на ул. Обороны, 64, восстановлена мозаичная скульптура «Рыбка и волна».

Анастасия Назарова