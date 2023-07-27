Сегодня исполняется 60 лет губернатору Воронежской области Александру Гусеву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гусев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Александр Гусев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя Совета федерации Галина Карелова:

— Уважаемый Александр Викторович! Примите мои сердечные поздравления с юбилеем. Зная, как много у вас планов, как важны для вас результат и развитие, от души желаю вам много долгих и успешных лет. Вы всегда открыты для нового, стремитесь к лучшему, идете вперед. Даже в непростых современных реалиях вы сумели сохранить инвестиционную привлекательность Воронежской области, вкладываете свой большой управленческий опыт и душу в целый ряд инфраструктурных проектов, направленных на благо жителей региона, его социальное и экономическое развитие. Особенно ценно, что многие из этих проектов тиражируются другими регионами. Пусть не иссякает ваша энергия, воплощаются в жизнь новые замыслы. Удачи вам, здоровья и радости!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»