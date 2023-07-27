Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 60 лет губернатору Воронежской области Александру Гусеву

Александр Гусев

Александр Гусев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Александр Гусев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя Совета федерации Галина Карелова:

— Уважаемый Александр Викторович! Примите мои сердечные поздравления с юбилеем. Зная, как много у вас планов, как важны для вас результат и развитие, от души желаю вам много долгих и успешных лет. Вы всегда открыты для нового, стремитесь к лучшему, идете вперед. Даже в непростых современных реалиях вы сумели сохранить инвестиционную привлекательность Воронежской области, вкладываете свой большой управленческий опыт и душу в целый ряд инфраструктурных проектов, направленных на благо жителей региона, его социальное и экономическое развитие. Особенно ценно, что многие из этих проектов тиражируются другими регионами. Пусть не иссякает ваша энергия, воплощаются в жизнь новые замыслы. Удачи вам, здоровья и радости!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...