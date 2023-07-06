Водитель «Яндекс.Такси» арестован в Новосибирске за попытку изнасилования «Миссис Сибирь-2016»

Работающего водителем «Яндекс.Такси» в Новосибирске 24-летнего иностранного гражданина арестовали за попытку изнасилования пассажирки. Об этом сообщили в местном управлении Следственного комитета. Пострадавшей оказалась финалистка конкурса «Миссис Сибирь-2016», об этом сама девушка рассказала ngs.ru.

«Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск СУСК РФ по Новосибирской области расследуется уголовное дело в отношении иностранного гражданина за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование)»,— сообщили в СКР.

Как сообщили в следственных органах, таксист попытался изнасиловать пассажирку прямо в такси. «Довести задуманное до конца мужчине не удалось, по независящим от него обстоятельствам, девушке удалось убежать»,— добавили в ведомстве. Мужчину задержали по ориентировке и арестовали.

Пострадавшей оказалась многодетная мать, дизайнер и финалистка конкурса «Миссис Сибирь-2016» Виктория Головко. Об этом девушка рассказала новостному порталу ngs.ru. По словам девушки, это произошло рано утром 11 июня у подъезда ее дома, когда она возвращалась на такси домой с празднования своего дня рождения.

В «Яндекс.Такси» подтвердили порталу, что их служба поддержки получила обращение девушки. «На данный момент для водителя ограничен доступ к заказам сервиса. Пользователю передали контакты вспомогательных центров, оказывающих юридическую и психологическую помощь»,— заверили в «Яндекс.Такси».

Анастасия Ларина