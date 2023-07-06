Власти Львова сообщили о проблемах со светом и связью после обстрела

Во Львове прозвучали взрывы, сообщили украинские издания Суспiльне и ТСН. Глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий предупредил об угрозе ракетных атак. По данным местного депутата, в городе были отключения света и проблемы с мобильной связью.

«Есть сейчас информация по городу об отключении света, также пишут о проблемах с мобильной связью», — написал в Telegram депутат горсовета Львова Игорь Зинкевич.

Депутат также призвал горожан «соблюдать информационную тишину». «Львовяне, мы все всё слышим и понимаем, что делается в городе и области, но сейчас это ничего не изменит, если кто-то скажет, что это не ПВО», — добавил он. О количестве попаданий или числе пострадавших должна сообщить военная администрация.

Сегодня ночью воздушная тревога была объявлена сразу в нескольких украинских регионах. В Telegram-канале Воздушных сил ВСУ сообщалось о работе ПВО во Львовской и Тернопольсой областях. Ближе к 3.00 мск режим воздушной тревоги был отменен во всех областях.

Анастасия Ларина