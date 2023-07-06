В Ростовской области раскрыли дело о похищении и торговле детьми из многодетных семей

Следственный комитет по Ростовской области завершил расследование в отношении двух жителей города Шахты, а также одного жителя Воронежской области, которых обвиняют в похищении детей и торговле ими. Обвиняемые представлялись матерям из многодетных семей сотрудниками органов опеки и требовали передать им детей из-за проживания в плохих условиях.

По данным следствия, в 2021 году трое обвиняемых начали приходить в многодетные семьи под видом сотрудников опеки. Матерей заставляли подписать документы о передаче детей опеке из-за ненадлежащих условий проживания. При этом все женщины находились «в доверительных отношениях» с одной из обвиняемых.

Таким образом обвиняемые украли десятимесячного ребенка у жительницы Углеродского и двух мальчиков трех и семи лет у женщины из Тополевого. Детей продавали цыганским семьям, проживающим в Свердловской, Самарской и Ульяновской областях.

Четверо фигурантов находятся в СИЗО, один — под домашним арестом из-за хронического заболевания. В деле также фигурируют трое «покупателей». Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Похищенных детей вернули родителям.

Возбуждено уголовное дело по статье о похищении группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомо несовершеннолетнего из корыстных побуждений (по п. «а» «д» «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), а также по статье о купле-продаже несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).

Анастасия Ларина