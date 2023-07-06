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Умер актер Алексей Кузнецов, сыгравший герцога Бекингема в «Трех мушкетерах»

Актер и режиссер Алексей Кузнецов умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Вахтангова. Он работал в этом театре более 55 лет. Причина смерти актера неизвестна.

«С глубоким прискорбием сообщаем. Сегодня, 5 июля, на 83-м году ушел из жизни Мастер Вахтанговской сцены, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Алексей Глебович Кузнецов... Приносим глубокие соболезнования его родным и близким»,— говорится в сообщении театра.

О дате и месте прощания сообщат позже.

Алексей Кузнецов сыграл роль герцога Бекингема в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», а также Николая Кирсанова в фильме «Отцы и дети».

В Театре им. Вахтангова он играл в спектаклях «Евгений Онегин» (Дмитрий Ларин), «Улыбнись нам, Господи» (Рабби Авиэзер), «Стефан Цвейг. Новеллы» (N.N.), «Моцарт и Сальери» (Моцарт), «Мещанин во дворянстве» (Клеонт), «Принцесса Турандот» (Труффальдино).

Алексей Кузнецов срежиссировал постановки «Неосторожная актриса» и «Фальшивая нота». Он также был профессором кафедры сценической речи в Театральном институте им. Щукина.

Анастасия Ларина

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