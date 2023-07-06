Заместителем Гладкова по контактам с силовиками станет генерал ФСБ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в прямом эфире сообщил, что у него появится заместитель по взаимодействию с силовыми структурами. Им станет генерал ФСБ Дмитрий Прокопов, его советник по контактам с силовиками на общественных началах.

«Такой вопрос уже назрел. Поэтому у нас появится должность заместителя губернатора по работе с силовыми структурами. Здесь должен работать имеющий большой опыт военный»,— рассказал губернатор (цитата по «Интерфаксу»).

«Сейчас Дмитрий Вениаминович является моим советником по вопросам взаимодействия с силовыми структурами на общественных началах»,— отметил он. Генерала Прокопова назначили на эту должность в середине июня. Он вступит в должность заместителя губернатора через три месяца, когда закончит военную службу.

Генерал Прокопов работал в погрануправлении ФСБ по Сахалинской области, с 2018 года — начальником погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям, с мая 2023 года — начальником погрануправления ФСБ по Саратовской и Самарской областям.

Анастасия Ларина