Алексей Русских поможет делу словом

Член ЦК КПРФ, глава Ульяновской области Алексей Русских пообещал однопартийцам, что примет личное участие в партийной агиткампании на выборах в законодательное собрание региона. На это заявление уже обратили внимание в областном избиркоме, пообещав напомнить чиновникам, что агитация с их стороны в рабочее время и с использованием служебного положения запрещена законом. В комиссии намерены внимательно следить за соблюдением этих требований, поскольку в прежние годы случаи подобной агитации отмечались неоднократно. Эксперт уверен, что, учитывая пристальное внимание к коммунисту Русских со стороны «Единой России», губернатор и сам постарается соблюсти все требования законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ульяновской области Алексей Русских

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Губернатор Ульяновской области Алексей Русских

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Конференция регионального отделения КПРФ по выдвижению кандидатов в депутаты заксобрания Ульяновской области прошла 4 июля. Выступивший на ней губернатор-коммунист Алексей Русских в партсписок не вошел, но, как отмечалось на сайте отделения, заявил делегатам, что «примет личное участие в агитационной кампании КПРФ». Местный интернет-ресурс «73онлайн» привел слова главы региона: «Планирую лично максимально принять участие, с основными кандидатами по одномандатным округам обязательно проедусь, проведу встречи с избирателями. В таком ключе отработаем».

На заявление господина Русских сразу же обратили внимание в областном избиркоме: «Законодательством запрещено лицам, замещающим госдолжности, и госслужащим проводить предвыборную агитацию во время исполнения служебных обязанностей и с использованием служебного положения,— сказал председатель избиркома Юрий Андриенко.— Но это возможно, если человек уйдет в отпуск или будет вести агитацию во внерабочее время, в свой выходной день, при этом используя только личный транспорт и оборудование. Мы традиционно к выборам делаем методичку и напоминаем главам муниципальных образований о правилах их поведения в период предвыборной кампании и выборов, о запретах, которые существуют для них по поводу агитации. На этот раз снова напомним главам всех уровней, чтобы знали, когда и как они вправе агитировать». Господин Андриенко пообещал, что комиссия «будет внимательно следить» за исполнением требований закона в части агитации.

Отметим, согласно ч. 7 ст. 48 закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан…», проводить предвыборную агитацию запрещается органам государственной власти и местного самоуправления, лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим «при исполнении ими своих должностных или служебных обязанностей и (или) с использованием преимуществ своего должностного или служебного положения».

Источник в областном избиркоме сообщил “Ъ”, что, по его данным, во вторник в ульяновскую комиссию «уже звонили из Центризбиркома, интересовались заявлением губернатора». По словам собеседника “Ъ”, помощников губернатора попросили тщательнее обдумывать выступления главы региона. В то же время источник признал, что в ходе предыдущих кампаний, «главы районов и даже некоторые региональные чиновники нередко продолжали открыто, при исполнении своих служебных обязанностей, агитировать за нужную партию».

Мнения о том, в каких конкретно формах Алексей Русских будет принимать личное участие в агитационной кампании КПРФ, у его однопартийцев и представителей администрации губернатора расходятся. Заместитель губернатора по внутренней политике Александр Коробко (член «Единой России») заверил “Ъ”, что «никакой агитации не будет». «Просто для примера: как обычно, губернатор едет на рабочую встречу в муниципальный район, и мы стараемся, чтобы в этих рабочих встречах принимали участие депутаты заксобрания по этому округу, а многие из них сейчас еще и кандидаты. И если на такой встрече губернатор скажет, что в этом районе хороший депутат от "Единой России" или от КПРФ, то это не агитация. На такие встречи мы сейчас "встраиваем" депутатов от любых партий,— рассказал вице-губернатор.— Важно, чтобы однопартийцы не подвели губернатора своими действиями».

Первый секретарь ульяновского обкома КПРФ, депутат Госдумы Алексей Куринный сказал “Ъ”, что «пока не в курсе, как будет проходить участие губернатора в агитации», будет ли он брать отпуск или приезжать в выходные дни. «Главное — все будет только в рамках закона, без использования служебного положения. В рамках этой избирательной кампании мы получим такой идеальный вариант, когда все требования закона будут нами тщательно соблюдаться, учитывая расстановку сил интересантов. Тем более что мы знаем: все — и чиновники, и "Единая Россия" — будут следить за этим процессом очень внимательно»,— подчеркнул господин Куринный. Глава обкома отметил, впрочем, что «в Ульяновской области властная вертикаль по партийному принципу в отношении губернатора не работает: она так же, как и во всей стране, встроена в общую структуру, где образующее звено — "Единая Россия"».

Ульяновский политолог Николай Васин вспоминает, что прежний губернатор-единоросс Сергей Морозов «себя никакими ограничениями по поддержке своей партии не обременял». «Но я не думаю, что Алексей Русских поедет и будет агитировать за кандидатов от КПРФ. Полагаю, что, учитывая, какое пристальное внимание будет к нему со стороны оппонентов, за рамки закона губернатор выходить не будет. У него достаточно много иных инструментов, чтобы косвенно поддержать однопартийцев»,— говорит эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск