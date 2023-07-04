Ульяновские либерал-демократы обойдутся без главного

Ульяновское отделение ЛДПР выдвинуло своих кандидатов на осенних выборах в областное законодательное собрание. Среди них, в отличие от большинства других регионов, не оказалось лидера партии Леонида Слуцкого, зато в список вошли несколько известных федеральных политиков, включая бизнесмена Виктора Бута и депутатов Госдумы Андрея Лугового и Владимира Кошелева. В ЛДПР объясняют, что партия решила значительно увеличить свое присутствие в ульяновском парламенте, для чего ей и нужны подобные «паровозы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Бут

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Виктор Бут

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Со своими кандидатами на выборы в заксобрание Ульяновской области конференция регионального отделения ЛДПР определилась 2 июля. Среди лидеров территориальных групп (головной части партсписка на выборах в областной парламент не предусмотрено) оказались, в частности, бизнесмен Виктор Бут, депутаты Госдумы Андрей Луговой и Владимир Кошелев. Напомним, господин Бут в 2012 году был осужден в США за контрабанду оружия (сам он вину отрицал) и вернулся в Россию в 2022-м в результате обмена на баскетболистку Бриттни Грайнер. Господина Лугового в Великобритании подозревали в причастности к убийству бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году. А господин Кошелев является основным владельцем корпорации «Кошелев» и куратором ЛДПР в Поволжье.

Кроме того, первыми номерами территориальных групп списка ЛДПР стали известный в регионе самарский политтехнолог Эрнест Старателев и бывший депутат ульяновского заксобрания Матвей Володарский, лишенный мандата за наличие у его супруги акций иностранных компаний. Господин Володарский находится в жесткой оппозиции к ульяновскому губернатору Алексею Русских (КПРФ) и был принят в ЛДПР в день предвыборной конференции.

Лидер фракции ЛДПР в ульяновском заксобрании Дмитрий Грачев в разговоре с “Ъ” признал, что партия использует федеральных политиков в качестве «паровозов», способных привлечь голоса избирателей. «Но это не "паровозы" наших кандидатов — они "паровозы" региона, способные и дальше в своей работе на федеральном уровне отстаивать интересы Ульяновской области, добиваться федерального финансирования по самым разным направлениям»,— подчеркнул либерал-демократ. Он отметил, что ЛДПР впервые направила в Ульяновскую область сразу несколько политиков федерального уровня: «Такое комплексное внимание уделяется нашему региону по поручению председателя партии, ни одному другому региону такое большое внимание не уделяется». При этом партия рассчитывает «на серьезное увеличение присутствия ЛДПР» в заксобрании, пояснил господин Грачев. Он заверил, что в случае победы Виктор Бут не собирается сдавать мандат и в качестве депутата готов заниматься вопросами поддержки авиастроения.

В то же время появление среди кандидатов Матвея Володарского «не означает, что ЛДПР намерена перейти в столь же жесткую оппозицию по отношению к губернатору», добавил Дмитрий Грачев: «Да, голос критики должен звучать громче, и если наша оппозиционность будет нарастать и ужесточаться, то это никак не связано с переходом к нам Володарского. Он же все равно должен будет подчиняться партийной дисциплине, любая критика должна быть аргументированной». Сам господин Володарский заявил “Ъ”, что жесткость его критики региональных властей и КПРФ сохранится, «но не будет расходиться с политикой партии».

Впрочем, оппонентов либерал-демократов их список не впечатлил. Глава исполкома местной «Единой России» Константин Долгов сказал “Ъ”, что в выборной стратегии ЛДПР ничего не изменилось: раньше они выдвигали Владимира Жириновского, а теперь — федеральных политиков. «Успех зависит не от того, кто в партсписке, а от ведения кампании»,— уверен единоросс. А глава обкома КПРФ Алексей Куринный и вовсе считает приглашение таких «паровозов» свидетельством слабости местной организации ЛДПР.

Ульяновский политолог Николай Васин прежде всего обращает внимание на появление в списках ЛДПР Матвея Володарского, что усилит критику власти и будет играть против КПРФ. По мнению эксперта, без Владимира Жириновского общий «федеральный информационный фон» региональных кампаний уже не будет работать на авторитет ЛДПР, как раньше. «А федеральное руководство партии, вероятно, увидело, что в Ульяновской области нет сильных доминирующих партий, а значит, есть шансы сохранить или даже увеличить присутствие ЛДПР в заксобрании. Для этого в регион и были направлены такие медийные фигуры»,— считает политолог. По его оценке, в связи с этим ульяновская кампания становится «более интригующей», что привлекает к ней дополнительное внимание.

Отметим также, что во всех регионах, где на выборах в местные парламенты в этом году есть головная часть партсписков, их первым номером в ЛДПР стал председатель партии, депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Как и в Ульяновской области, общей части списка нет в Ярославской и Ивановской областях, но в первом регионе господин Слуцкий уже возглавил одну из территориальных групп, а во втором ЛДПР пока не выдвинула своих кандидатов. Депутат Госдумы Владимир Кошелев, курирующий в ЛДПР региональные избирательные кампании-2023, объяснил “Ъ” логику формирования списков так: «С одной стороны, партия сохраняет традицию, заложенную еще ее основателем Владимиром Жириновским, который на выборах вел партийцев за собой. Поэтому в ряде регионов, где партия сочла это целесообразным и была возможность формировать первую тройку, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий присутствует во главе списка. С другой стороны, мы старались по максимуму представить в списках тех, кто находится на переднем крае работы с избирателями,— известных депутатов Госдумы, региональных парламентов и ведущих активистов партии».

Сергей Титов, Ульяновск; Ксения Веретенникова