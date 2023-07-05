В Госдуму внесен проект об отмене ценза оседлости для участников спецоперации, желающих стать сенаторами

Группа депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» внесла законопроект, который отменяет ценз оседлости для участников военной операции на Украине в случае их выдвижения в сенаторы.

Сейчас, чтобы стать сенатором, гражданин должен пять лет непрерывно проживать в регионе, который хочет представлять, либо прожить в нем в общей сложности 20 лет. Но для некоторых категорий (например, дипломатов) предусмотрено исключение из этого правила, отмечают авторы инициативы.

Депутаты предлагаю распространить это исключение и на участников военной операции на Украине. Как отмечается в пояснительной записке, если документ будет принят, участники спецоперации смогут стать кандидатами в сенаторы вне зависимости от места постоянного проживания.

Авторами законопроекта стали депутаты-справедливороссы Сергей Миронов, Сергей Кабышев, Яна Лантратова, Олег Нилов, Михаил Делягин, Андрей Кузнецов, Николай Новичков, Валерий Гартунг, Игорь Ананских и Александр Аксененко.

Александр Кислов