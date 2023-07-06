Минюст внес WWF в перечень нежелательных организаций

Минюст внес зарегистрированную в Швейцарии международную неправительственную организацию WWF (Всемирный фонд природы) в перечень нежелательных на территории РФ. Основанием для этого стало решение Генпрокуратуры РФ от 21 июня. В надзорном ведомстве сочли, что деятельность фонда используется для «прикрытия» проектов, «формирующих угрозы безопасности в экономической сфере» и мешающих «реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики». В Генпрокуратуре подчеркивали, что WWF создал сеть «подконтрольных» НКО, которые собирали информацию об экологической обстановке в регионах РФ, и готовил «оценки тенденциозного характера, направленные на сковывание экономического развития РФ».

Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) создан в 1961 году британскими биологом Джулианом Хаксли, художником Питером Скоттом, орнитологами Гаем Маунтфортом и Максом Николсоном. Главной целью работы заявлено сохранение биоразнообразия Земли. WWF работает с НКО, правительствами, бизнесом, инвестбанками, учеными, рыбаками и фермерами, проводит общественные кампании в защиту животных.

Представительство WWF открылось в России в 1994 году, а в 2004-м стало национальной организацией — «WWF России» (внесена в реестр иноагентов). На сайте фонда говорилось, что за это время он осуществил 1,5 тыс. полевых проектов по сохранению и приумножению природных богатств России в 47 регионах страны. Фонд изначально делал ставку на «респектабельный и добропорядочный имидж», объяснял “Ъ” в 2010-х один из основателей организации. Эксперты «WWF России» участвовали в круглых столах с чиновниками и депутатами, делали совместные природоохранные программы с региональными властями и звездами шоу-бизнеса. Логотип WWF — черно-белое изображение панды — появился на множестве товаров. Одним из спикеров фонда стал телеведущий Николай Дроздов. В 2009 году президент Дмитрий Медведев поздравил WWF с 15-летием работы в России. В 2014 году президент Владимир Путин направил телеграмму в честь 20-летия, отметив «значимые проекты» фонда по восстановлению популяции европейского зубра, защите снежного барса от браконьерства, «сохранению амурского тигра» и «возвращению леопарда на Кавказ». В начале 2023 года министр юстиции Константин Чуйченко и спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов подвергли WWF резкой публичной критике после заявления представителей фонда о недостаточном финансировании охраны природы российскими властями: «Мы давно на основании массы фактов пришли к выводу, что российское отделение WWF на самом деле никакой защитой природы не занимается и не очень в этом заинтересовано, а заинтересовано прежде всего в сборе денег, в самопиаре и в подкупе журналистов, — сказал, в частности, господин Иванов. — Россия, я абсолютно в этом убежден, вполне способна решать вопросы защиты природы совершенно самостоятельно, без всякой иностранной помощи и советов».

Александр Воронов