Движение предпринимателей Франции оценило ущерб от беспорядков в свыше €1 млрд

Французский бизнес и банки понесли убытки на сумму больше €1 млрд из-за погромов, сообщил глава Движения предпринимателей Франции Жоффруа Ру де Безьё. Он отметил, что пока рано называть точную цифру. За время беспорядков, по оценке Движения предпринимателей, 200 магазинов были полностью разграблены, повреждения получили 300 отделений банков, ограблено около 250 табачных лавок, некоторые объекты пострадали от поджогов.

Оценка ущерба от руководителя ассоциации не включает возможные убытки для туризма. «Видеозаписи беспорядков, распространившиеся по всему миру, наносят ущерб имиджу Франции. Всегда трудно сказать, будут ли последствия долговременными, но этим летом, как раз когда сезон выглядел многообещающим, несомненно, снизится количество бронирований, некоторые уже отменили отпуска»,— сказал Жоффруа Ру де Безьё Le Parisien (перевод по ТАСС).

Глава офиса Парижа по туризму Жан-Франсуа Риаль на прошлой неделе сообщал AFP, что иностранцы, в особенности из США, отменили до 25% бронирований в парижских отелях.

Протесты во Франции начались 27 июня. Поводом стало убийство полицией жителя Нантера 17-летнего Нахеля. Были задержаны тысячи человек. Среди них много детей и молодежи.

Как власти пытаются справиться с беспорядками — в материале «Ъ» «Франция пересиливает погромы».

Леонид Уварчев