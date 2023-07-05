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Полпред представил ГФИ

Новому главному федеральному инспектору по Удмуртии поручили следить за ростом в ОПК и поддержкой участников СВО

В Удмуртии представили нового главного федерального инспектора. Им стал Павел Волков, занимавший аналогичный пост в Марий Эл. Прибывший по этому случаю в Ижевск полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что среди основных задач, по которым необходимо сейчас держать контроль, поддержка военнослужащих и их семей, а также бесперебойная работа оборонных предприятий. По мнению экспертов, ГФИ, не имевшие связей с регионом, обычно более активно и объективно транслируют в полпредство реальную ситуацию, поэтому местным властям потребуется больше усилий для выстраивания отношений с новым федеральным инспектором.

ГФИ по Удмуртии Павел Волков, полпред президента в ПФО Игорь Комаров, глава Удмуртии Александр Бречалов

ГФИ по Удмуртии Павел Волков, полпред президента в ПФО Игорь Комаров, глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

ГФИ по Удмуртии Павел Волков, полпред президента в ПФО Игорь Комаров, глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Главным федеральным инспектором по Удмуртии стал 44-летний Павел Волков, который до настоящего время занимал аналогичную должность в Марий Эл. Родом господин Волков из Нижнего Новгорода. Там он работал на различных должностях в управлении Минюста, Росреестра и аппарате полпреда президента РФ в ПФО. С 2013 по 2020 года был федеральным инспектором по Кировской области, после чего был назначен ГФИ по Марий Эл.

Представлять нового ГФИ по Удмуртии в регион приехал полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров. На встрече с руководителями органов власти республике он отметил, что перед Павлом Волковым сейчас стоят задачи выполнении поручений президента Владимира Путина, в том числе по достижению национальных целей и стратегических задач развития страны. В частности, речь идет о развитии промышленности, обеспечении бесперебойной работы оборонных предприятий, социальных гарантиях работникам ОПК, вопросах кадров.

«Важно держать на контроле работу по поддержке военнослужащих и членов их семей. В республике, как и в других регионах ПФО, начал работу филиал государственного фонда «Защитники Отечества». И я прошу руководство федеральных и региональных органов власти оказывать всестороннюю поддержку его деятельности»,— сказал полпред.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что через поддержку предприятий ОПК власти развивают в целом экономику региона: «Наши предприятия — не только гособоронзаказ, это и гражданская продукция. В среднем мы подбираемся уже к 30%, и, несмотря на сложную ситуацию, не снижаем темпы. Это касается всех предприятий. Поэтому сейчас фокус всей моей команды, уверен, и главного федерального инспектора направлен на поддержку этого сектора экономики, понимая его значимость».

Павел Волков также указал на «общие цели, поставленные главой государства», касающиеся социально-экономической стабильности, укрепления суверенитета и обороноспособности страны, а также улучшения благополучия жителей.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства, после представления нового ГФИ, полпред провел рабочую встречу с Александром Бречаловым и Павлом Волковым, на которой обсуждались вопросы социально- экономического развития региона. В этот же день Игорь Комаров провел совещание по ОПК.

Пост ГФИ по Удмуртии стал вакантным в апреле 2023 года в связи с достижением Сергеем Пановым предельного возраста для нахождения на госслужбе. Господин Панов занимал этот пост с 2019 года, до этого он 10 лет возглавлял прокуратуру республики.

Чем запомнился Сергей Панов на посту ГФИ по Удмуртии

Директор центра дополнительного образования кировского филиала РАНХиГС, политолог Максим Тенсин отмечает, что после ухода Сергея Панова было достаточно долгое затишье, и некоторые наблюдатели прочили на эту должность людей из окружения главы республики, однако в итоге в регион приехал человек, никак с ним не связанный. «Можно сказать, что для руководства республики это не победа, т.е. не удалось пролоббировать назначение понятного ему человека. Все-таки Сергей Панов был совершенно местным, более того, какое-то время был советником Александра Бречалова. Но я и не назову это поражением. Будем наблюдать, как будут выстраиваться отношения между ГФИ, совершенно незнакомым нам человеком, и главой региона. Нельзя исключать здесь появление определенных трений, если взгляды на какие-то моменты будут не совпадать»,— сказал господин Тенсин. При этом обозначенный круг задач перед Павлом Волковым абсолютно адекватен текущей повестке и особенностям республики как региона с большим сектором ОПК.

По мнению политолога Александра Балицкого, как правило, ГФИ, которые ранее не были связаны с регионом, более активно занимаются выполнением возложенной на них контрольной функции. «Если посмотреть на историю этого института в Удмуртии, мы увидим, что с местными кадрами главы региона проще налаживали отношения. Надо понимать, что ГФИ — это в первую очередь государевы люди, а не региональные чиновники, и их задача — транслировать в полпредство, что на самом деле происходит в регионе. При этом Павел Волков, хоть и не имел ранее никакого взаимодействия с Удмуртией, определенное представление о республике точно имеет, раз работал в Кировской области и Марий Эл. Кировская область с нами рядом, а Марий Эл близка с точки зрения финно-угорской группы»,— полагает эксперт.

Проведение специальной военной операции и особенности взаимоотношений с внешним миром накладывают свои отпечатки и на основные задачи по контролю ситуации со стороны ГФИ, поэтому внимание участникам СВО и их семьям тоже ставится в приоритет, говорит господин Балицкий.

Михаил Красильников

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