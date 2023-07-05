Полпред представил ГФИ

В Удмуртии представили нового главного федерального инспектора. Им стал Павел Волков, занимавший аналогичный пост в Марий Эл. Прибывший по этому случаю в Ижевск полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что среди основных задач, по которым необходимо сейчас держать контроль, поддержка военнослужащих и их семей, а также бесперебойная работа оборонных предприятий. По мнению экспертов, ГФИ, не имевшие связей с регионом, обычно более активно и объективно транслируют в полпредство реальную ситуацию, поэтому местным властям потребуется больше усилий для выстраивания отношений с новым федеральным инспектором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ГФИ по Удмуртии Павел Волков, полпред президента в ПФО Игорь Комаров, глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии ГФИ по Удмуртии Павел Волков, полпред президента в ПФО Игорь Комаров, глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Главным федеральным инспектором по Удмуртии стал 44-летний Павел Волков, который до настоящего время занимал аналогичную должность в Марий Эл. Родом господин Волков из Нижнего Новгорода. Там он работал на различных должностях в управлении Минюста, Росреестра и аппарате полпреда президента РФ в ПФО. С 2013 по 2020 года был федеральным инспектором по Кировской области, после чего был назначен ГФИ по Марий Эл.

Представлять нового ГФИ по Удмуртии в регион приехал полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров. На встрече с руководителями органов власти республике он отметил, что перед Павлом Волковым сейчас стоят задачи выполнении поручений президента Владимира Путина, в том числе по достижению национальных целей и стратегических задач развития страны. В частности, речь идет о развитии промышленности, обеспечении бесперебойной работы оборонных предприятий, социальных гарантиях работникам ОПК, вопросах кадров.

«Важно держать на контроле работу по поддержке военнослужащих и членов их семей. В республике, как и в других регионах ПФО, начал работу филиал государственного фонда «Защитники Отечества». И я прошу руководство федеральных и региональных органов власти оказывать всестороннюю поддержку его деятельности»,— сказал полпред.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что через поддержку предприятий ОПК власти развивают в целом экономику региона: «Наши предприятия — не только гособоронзаказ, это и гражданская продукция. В среднем мы подбираемся уже к 30%, и, несмотря на сложную ситуацию, не снижаем темпы. Это касается всех предприятий. Поэтому сейчас фокус всей моей команды, уверен, и главного федерального инспектора направлен на поддержку этого сектора экономики, понимая его значимость».

Павел Волков также указал на «общие цели, поставленные главой государства», касающиеся социально-экономической стабильности, укрепления суверенитета и обороноспособности страны, а также улучшения благополучия жителей.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства, после представления нового ГФИ, полпред провел рабочую встречу с Александром Бречаловым и Павлом Волковым, на которой обсуждались вопросы социально- экономического развития региона. В этот же день Игорь Комаров провел совещание по ОПК.

Пост ГФИ по Удмуртии стал вакантным в апреле 2023 года в связи с достижением Сергеем Пановым предельного возраста для нахождения на госслужбе. Господин Панов занимал этот пост с 2019 года, до этого он 10 лет возглавлял прокуратуру республики.

Директор центра дополнительного образования кировского филиала РАНХиГС, политолог Максим Тенсин отмечает, что после ухода Сергея Панова было достаточно долгое затишье, и некоторые наблюдатели прочили на эту должность людей из окружения главы республики, однако в итоге в регион приехал человек, никак с ним не связанный. «Можно сказать, что для руководства республики это не победа, т.е. не удалось пролоббировать назначение понятного ему человека. Все-таки Сергей Панов был совершенно местным, более того, какое-то время был советником Александра Бречалова. Но я и не назову это поражением. Будем наблюдать, как будут выстраиваться отношения между ГФИ, совершенно незнакомым нам человеком, и главой региона. Нельзя исключать здесь появление определенных трений, если взгляды на какие-то моменты будут не совпадать»,— сказал господин Тенсин. При этом обозначенный круг задач перед Павлом Волковым абсолютно адекватен текущей повестке и особенностям республики как региона с большим сектором ОПК.

По мнению политолога Александра Балицкого, как правило, ГФИ, которые ранее не были связаны с регионом, более активно занимаются выполнением возложенной на них контрольной функции. «Если посмотреть на историю этого института в Удмуртии, мы увидим, что с местными кадрами главы региона проще налаживали отношения. Надо понимать, что ГФИ — это в первую очередь государевы люди, а не региональные чиновники, и их задача — транслировать в полпредство, что на самом деле происходит в регионе. При этом Павел Волков, хоть и не имел ранее никакого взаимодействия с Удмуртией, определенное представление о республике точно имеет, раз работал в Кировской области и Марий Эл. Кировская область с нами рядом, а Марий Эл близка с точки зрения финно-угорской группы»,— полагает эксперт.

Проведение специальной военной операции и особенности взаимоотношений с внешним миром накладывают свои отпечатки и на основные задачи по контролю ситуации со стороны ГФИ, поэтому внимание участникам СВО и их семьям тоже ставится в приоритет, говорит господин Балицкий.

Михаил Красильников