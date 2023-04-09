В Удмуртии меняется федеральный куратор

Сергей Панов покинул пост главного федерального инспектора по Удмуртии. Он достиг предельного возраста для занятия этой должности, рассказали в аппарате ГФИ. Врио ГФИ стал Алексей Воробьев, занимавший пост федерального инспектора по Пермскому краю. Эксперты отмечают, что работа Сергея Панова была достаточно незаметной, однако объясняют это отсутствием скандалов во внутренней политике, значит, с возложенными функциями он справлялся. С другой стороны, эксперты обращают внимание на то, что сам институт ГФИ как «ока государева» к настоящему времени потерял актуальность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Сергей Панов покинул пост главного федерального инспектора по Удмуртии в связи с достижением им предельного для чиновника возраста. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщил помощник ГФИ Алексей Голдобин. 5 апреля господину Панову исполнилось 65 лет. Врио ГФИ назначен Алексей Воробьев, который до недавнего времени являлся федеральным инспектором по Пермскому краю, т.е. фактически заместителем ГФИ в соседнем регионе.

Сергей Панов занял пост ГФИ по Удмуртии в апреле 2019 года. До этого с 2008 по 2018 годы он был прокурором республики, а после стал советником главы Удмуртии Александра Бречалова. В должности ГФИ Сергей Панов тогда сменил Дмитрия Мусина, у которого, по наблюдениям экспертов, были напряженные отношения с руководством региона. Господин Бречалов, комментируя назначение Сергея Панова, говорил, что у них сложились «честные партнерские отношения», и он ожидает качественного контроля ситуации в регионе со стороны ГФИ.

Уход Сергея Панова был ожидаемым, говорят эксперты. Своего рода предвестником этого также было вручение ему в середине марта в полпредстве в ПФО Почетной грамоты президента России «за вклад в обеспечение деятельности Администрации Президента РФ и многолетнюю добросовестную работу», что часто означает проводы на почетную пенсию.

Политтехнолог, управляющий партнер коммуникационной группы «Первый советник» Константин Труфанов отмечает, что Сергей Панов достиг предельного возраста для пребывания на госслужбе, иной подоплеки для его ухода он не видит. Впрочем, в целом о его деятельности на этой должности сказать что-то сложно, продолжает эксперт.

«И это не беда Сергея Панова или не особенность Удмуртии. В последние годы институт ГФИ уже не исполняет той роли, ради которой он создавался и которую активно играл в 2000-х и 2010-х, когда шла активная работа по приведению регионального законодательства в соответствие с федеральным. Тогда нужно было активно использовать функцию "око государево", которое позволяло контролировать обстановку на местах, чтобы губернаторы не выходили за рамки. Сейчас в руководство регионов приходят уже подготовленные для этого люди, от которых уже не ждут вольницы»,— поясняет господин Труфанов.

В прошлом в Удмуртии были ГФИ, вроде Сергея Чикурова и Дмитрия Мусина, с которыми у республиканской власти расходились позиции, но Сергей Панов — системный человек, понятный для руководства региона, с большим опытом работы в органах прокуратуры, говорит эксперт. «Возможно, то, что его фамилия не на слуху, это как раз показатель того, что с работой он справился хорошо, не было необходимости его выделять, так как в регионе в эти четыре года не было каких-то скандалов, которые бы имели продолжение на федеральном уровне»,— добавил господин Труфанов.

При этом о назначенном врио ГФИ Алексее Воробьеве ему мало что известно. На предыдущих должностях он не был публичной фигурой, но в любом случае для него это хороший карьерный рост.

Директор центра дополнительного образования кировского филиала РАНХиГС, политолог Максим Тенсин тоже считает, что в последние годы роль ГФИ стала незаметной. «С точки зрения возложенных на него функций Сергей Панов действительно работал хорошо. Мы встречались с ним в рамках заседаний квалификационной коллегии судей. Но функция ГФИ не направлена на какие-то конкретные результаты, чтобы можно было оценить их достижения. Это вопросы контроля и отчетности. Если, к слову, завтра ликвидируют институт ГФИ в России, никто этого не заметит, ничего не изменится»,— считает эксперт.

Михаил Красильников

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