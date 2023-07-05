Суд в Петербурге постановил ликвидировать свалку в Невском районе города

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга провела проверку исполнения природоохранного законодательства по факту самовольного размещения свалки вдоль улицы Большая Яблоновка на пересечении с Союзным проспектом, а также напротив дома 2 по улице Ворошилова. С жалобой в надзорное ведомство по этому поводу обратились местные жители.

Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки было установлено, что на территориях общего пользования за Ладожским вокзалом действительно расположены несанкционированные свалки автомобильных покрышек, строительных и древесных отходов, а также другого мусора.

Прокурор Невского района направил в суд исковое заявление об освобождении участков от отходов. Требования надзорного ведомства были удовлетворены в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу, его исполнение будет проконтролировано, уточнили в прокуратуре.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что еще одну незаконную свалку и вырубку леса на Домостроительной улице в Выборгском районе Петербурга.

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