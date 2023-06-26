На севере Петербурга обнаружили незаконную свалку и вырубку леса

В Выборгском районе Петербурга обнаружили несанкционированную свалку и незаконно вырубленные деревья. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Свалка была обнаружена сотрудниками ведомства на Домостроительной улице. Участок находится в аренде КПК «Петербургский кредитный союз». Установлено, что для расширения свалки было вырублено 42 дерева.

Прокуратура обратилась в суд с требованием убрать мусор и возместить ущерб, причиненной окружающей среде. Ведомство оценило его в полмиллиона рублей. Природоохранная прокуратура взяла дело на контроль.

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